बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहीं माधुरी दीक्षित, शक्ति कपूर ने दी शुभकामनाएं

बिग बॉस ओटीटी शुरू हो चुका है और शो के सभी कंटेस्टेंट्स अपना गेम खेलने में लग गए हैं. ये टीवी शो देश में काफी लोकप्रिय है और इस शो को लोग देखना पसंद भी करते हैं. इस बार शो में एक्टर करण नाथ ने भी शिरकत की है. शो में उनके गेम को फैंस तो पसंद कर ही रहे हैं साथ ही उनके गेम को बॉलीवुड से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है. बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने करण नाथ को अपना सपोर्ट दिया है. इसके अलावा एक्टर शक्ति कपूर भी करण के सपोर्ट में नजर आए हैं.

माधुरी-शक्ति ने की तारीफ

करण नाथ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और टीवी की दुनिया से भी जुड़े रहे हैं. अब वे बिग बॉस में अपने कूल नेचर और डिसेंट बिहेवियर के लिए पसंद किए जा रहे हैं. माधुरी दीक्षित ने उनके सपोर्ट में एक ट्वीट किया है. एक्ट्रेस ने लिखा- ''बिग बॉस ओटीटी डेब्यू के लिए #KaranNath आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.'' सिर्फ माधुरी दीक्षित ही नहीं बल्कि शक्ति कपूर ने भी करण को शुभकामनाएं दीं.

Wish you all the best #KaranNath for your Bigg Boss OTT Debut.