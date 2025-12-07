scorecardresearch
 
Bigg boss 19: 'बायस्ड' हैं सलमान खान, शो में कंटेस्टेंट्स का करते हैं फेवर? 'बिग बॉस' ने बताया असली सच

सलमान खान पर हर सीजन आरोप लगते हैं कि वो 'बिग बॉस' में आए कुछ कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैें. इस सीजन भी एक्टर को लेकर कई सारी बातें कही गईं. अब 'बिग बॉस' की आवाज यानी एक्टर विजय विक्रम सिंह ने इसकी सच्चाई बताई है.

सलमान के बायस्ड होने पर बोले 'बिग बॉस' (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

'बिग बॉस 19' शो अब खत्म होने वाला है. 7 दिसंबर यानी आज शो का फिनाले है. पूरे देश को आज मालूम हो ही जाएगा कि इस सीजन का विजेता कौन बनने वाला है. फिनाले के बाद, सलमान भी टीवी से कुछ पल के लिए दूर हो जाएंगे. वो अगले साल दोबारा 'बिग बॉस' के नए सीजन के साथ लौटेंगे. 

सलमान के 'बायस्ड' होने की बात पर क्या बोले 'बिग बॉस'?

सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर कई बातें लिखी जाती हैं. 'बिग बॉस' में उनके होस्टिंग के तरीके को जहां कई लोग सराहते हैं, तो कुछ उन्हें 'बायस्ड' भी बुलाते हैं. ये बात सुपरस्टार के लिए हर सीजन में कही जाती है. इस सीजन भी उनपर अमाल मलिक का 'फेवर' करने के आरोप लगे. हालांकि सलमान ने उन सभी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया. 

लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रह गया कि क्या सचमुच सलमान कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर 'बायस्ड' रहते हैं या नहीं. अब इस पूरे मुद्दे पर 'बिग बॉस' की असली आवाज एक्टर विजय विक्रम सिंह ने बात की. 'हिंदी रश' के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, 'मैंने 16 सालों में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि सलमान ने किसी का पक्ष लिया हो. वो खुद को बहुत खूबसूरती से एक अंपायर की तरह वहां रखते हैं और कंटेस्टेंट्स को गाइड करते हैं.'

'वो शो में कोई जजमेंट नहीं देते. जिसको डांटना होता है, बड़े भाई की तरह डांट भी देते हैं. जिसको प्यार से समझाना होता है, उसे प्यार से समझा देते हैं. मुझे नहीं लगता कि सलमान साहब को अपने करियर के इस स्टेज पर किसी के साथ बायस्ड होने की जरूरत है. ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि लोग उन्हें प्यार करते हैं.'

कब देख सकेंगे 'बिग बॉस 19' का फिनाले?

बिग बॉस 19 का फिनाले कलर्स टीवी पर रात 10.30 बजे से और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे से लाइव देख सकेंगे. शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट टॉप 5 में हैं. इन पांचों में से किसी एक के सिर 'बिग बॉस 19' का ताज सजेगा और साथ ही उसे 50 से 55 लाख रुपये का विनिंग प्राइज भी दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
