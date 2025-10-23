scorecardresearch
 

पहले हफ्ते निकाली गईं बाहर, अब बिग बॉस की 'शेरनी' बनीं फरहाना, अपने कंधों पर चला रहीं पूरा शो

कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट इस समय बिग बॉस 19 को रूल कर रही हैं. फरहाना शो की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आई हैं. पिछले 2 हफ्तों से पूरा शो फरहाना के कंधों पर चल रहा है. वो शो की लीड कैरेक्टर बन चुकी हैं. फैंस का उन्हें फुल सपोर्ट और प्यार मिल रहा है.

बिग बॉस की दबंग कंटेस्टेंट हैं फरहाना (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
बिग बॉस की दबंग कंटेस्टेंट हैं फरहाना (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)

कई बार ऐसा होता है कि हम जिन्हें कमजोर समझते हैं, उनमें आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा जुनून और जज्बा होता है. इस साल बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने इस बात को सच कर दिखाया है. पिछले 2 हफ्तों से फरहाना भट्ट अकेले ही अपने कंधों पर शो चला रही हैं. वो बिग बॉस को भर-भरकर कंटेंट दे रही हैं. आइए बात करते हैं फरहाना की दिलचस्प जर्नी के बारे में...

फिरलेस फरहाना ने जीता दिल

फरहाना बिग बॉस 19 की वो कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें घरवालों ने आपसी सहमति से पहले ही हफ्ते में शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि फरहाना काफी मुंहफट हैं. वो किसी को गंदा बोलने से पहले सोचती नहीं हैं. इसी वजह से घरवालों ने उन्हें पहले हफ्ते में शो से बाहर कर दिया था. मगर लगता है कि बिग बॉस फरहाना की काबिलियत को समझ गए थे. इसलिए उन्होंने फरहाना को बाहर भेजने के बजाए सीक्रेट रूम में कुछ दिन रखकर शो में फिर से एंट्री दे दी थी. 

सेकंड एंट्री के बाद से फरहाना ने घर में कोहराम मचा दिया. अभिषेक और अशनूर से खुलेआम दुश्मनी ले ली. कुनिका सदानंद भी फरहाना के तीखे वार से बच नहीं पाईं. फरहाना ने शो में इतना हंगामा मचाया कि वीकेंड का वार में सलमान खान को उन्हें वॉर्निंग देकर हद में रहने की सलाह देनी पड़ी. 

सलमान की डांट के बाद फरहाना भी लिमिट्स में रहकर लड़ाई कर रही थीं. मगर सोई हुई शेरनी को शहबाज ने फिर से जगा दिया. टास्क में जब फरहाना को नेहल की चमची का टैग दिया गया तो फरहाना से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो शो में किसी की चमची नहीं, बल्कि लीड हीरोइन बनने आई हैं. फिर यहां से फरहाना ने अपनी सूझबूझ से पूरा गेम ही पलट डाला. 

 

पूरे बिग बॉस हाउस पर भारी पड़ीं फरहाना

फरहाना ने घर में ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, जो घरवालों को ट्रिगर कर सकते थे. फरहाना ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ. नीलम की चिट्ठी फाड़कर उन्होंने पूरे गेम का रुख पलट दिया. सभी घरवाले फरहाना के खिलाफ हो गए और फिर फरहाना ने सोलो प्लेकर बनकर आगे के दांव खेले. इस तरह वो शो की लीड कंटेस्टेंट बनकर ऊभरकर सामने आईं. 

नीलम की चिट्ठी फाड़ने पर भले ही पूरा बिग बॉस हाउस फरहाना के खिलाफ हो गया था. मगर अमाल मलिक की बदतमीजियों और गालियों ने फरहाना के फेवर में काम किया. फरहाना को लोगों की सिंपैथी मिलने लगी. उन्होंने अकेले अपने दम पर जिस तरह सभी घरवालों की नफरत का स्ट्रॉन्गली सामना किया...उनकी इस अदा पर पूरा देश फिदा हो गया. 

बिग बॉस 19 की शेरनी बनीं फरहाना

पूरा बिग बॉस हाउस मिलकर भी फरहाना को तोड़ नहीं पाया और देखते ही देखते वो शो की मैन कैरेक्टर बन गईं. फरहाना को पिछले दो हफ्तों से सबसे ज्यादा स्क्रीनटाइम दिया जा रहा है. अपने तीखे बोल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और फ्रंट फुट पर गेम खेलकर फरहाना शो को भर-भरकर कंटेंट दे रही हैं. अगर यूं कहें कि पिछले दो हफ्तों से पूरा बिग बॉस शो ही फरहाना के कंधों पर चल रहा है तो ये गलत नहीं होगा. 

फरहाना बिग बॉस की उन चुनिंदा फीमेल कंटेस्टेंट्स में शुमार हो चुकी हैं, जिन्हें शो की शेरनी के तौर पर जाना जाता है. अकेली फरहाना पूरे घर पर भारी पड़ रही हैं. अपनी राय सामने रखने से वो कभी कतराती नहीं हैं. फरहाना बिंदास तरीके से गेम में आगे बढ़ रही हैं. वो शो में अपनी तगड़ी पकड़ बना चुकी हैं. इस समय सोशल मीडिया पर फरहाना रूल कर रही हैं. हर कोई उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और गेम की तारीफ कर रहा है. 

शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जो लड़की शो से पहले ही हफ्ते बाहर कर दी गई थी, वही शो की मैन कैरेक्टर बनकर सबसे ज्यादा कंटेंट देगी. फरहाना के सामने तो अब अमाल मलिक और अभिषेक बजाज भी फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं. अब आगे चलकर फरहाना का गेम क्या मोड़ लेता है...ये देखना भी दिलचस्प होगा. 

---- समाप्त ----
