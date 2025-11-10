दबंग अंदाज-टॉप 3 में रहने के हकदार! अभिषेक को बाहर निकालकर बिग बॉस ने की गलती?

बिग बॉस में कई लोगों को आते और जाते देखा होगा. कई लोगों के एलिमिनेशन पर दुख भी हुआ होगा. मगर बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब किसी कंटेस्टेंट के शो से बाहर होने पर लोगों के आंसू निकल पड़ते हैं. इस बार बिग बॉस 19 में अब तक का सबसे इमोशनल एविक्शन देखने को मिला. जब ये अनाउंस हुआ कि अभिषेक बजाज शो से बाहर हो गए हैं, तो एक के लिए उनके तमाम फैंस की सांसें थम सी गईं, तो कुछ की आंखों से आंसू निकल पड़े.

और पढ़ें

अभिषेक के एलिमिनेशन से दुखी फैंस

अभिषेक बिग बॉस 19 का ऐसा नाम हैं, जिन्हें देखकर शो की शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर हर दिन के साथ अभिषेक का गेम भी निखरता गया. देखते ही देखते वो शो के सबसे दबंग और दमदार खिलाड़ी बन गए.

अभिषेक के बेबाकपन और सच्चाई ने फैंस का दिल जीत लिया. वो शो के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी में शुमार हो गए. अभिषेक ने हमेशा फ्रंट फुट पर रहकर अपना गेम खेला. किसी से भी वो शो में दबे नहीं. हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और स्टैंड लिया. अभिषेक के एग्रेशन के साथ उनका नटखट अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आया.

अशनूर संग अभिषेक की दोस्ती को मिला प्यार

टास्क में भी अभिषेक ने हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी. दोस्त प्रणित मोरे का हमेशा साथ दिया. अशनूर कौर संग उनकी दोस्ती ने तो खूब लाइमलाइट बटोरी. अशनूर संग अभिषेक ने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई. कुछ लोगों ने भले ही उनकी दोस्ती पर सवाल उठाए. मगर फिर भी लोगों की परवाह किए बगैर वो अशनूर का साथ देते रहे. अभिषेक और अशनूर ही बिग बॉस 19 के दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका दोस्ती का रिश्ता पहले दिन से अब तक सबसे सच्चा लगा है.

Advertisement

टॉप 3 में रहना डिजर्व करते थे अभिषेक

अभिषेक बजाज को फैंस टॉप 3 में देख रहे थे. कई को लगता था कि उनमें शो जीतने की पूरी काबिलियत है. वीकेंड का वार में खुद सलमान खान ने भी ये बात कही थी कि शो में अभिषेक का योगदान काफी ज्यादा है. ऐसे में फिनाले से एक महीने पहले ही अभिषेक के शो से बाहर होने से लोगों को तगड़ा झटका लगा है. फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं अब अभिषेक शो का हिस्सा नहीं हैं. अभिषेक के एलिमिनेशन पर घरवालों समेत फैंस के भी आंसू निकल आए.

अभिषेक को निकालकर बिग बॉस ने की गलती?

अभिषेक शुरुआत से शो को काफी ज्यादा कंटेंट दे रहे थे. वो लड़ाई-झगड़ों से लेकर टास्क तक हर चीज में सुपर एक्टिव थे. अभिषेक के जाने से फैंस मेकर्स पर भड़ास निकल रहे हैं. शो और मेकर्स को लोग ट्रोल कर रहे हैं. उन्हें बायस्ड बता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अभिषेक के जाने के बाद वो बिग बॉस नहीं देखना चाहते. और क्या शो की टीआरपी पर भी इसका असर पड़ सकता है?

कैसे बिग बॉस से बाहर हुए अभिषेक?

अभिषेक को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा था, इसलिए पब्लिक वोटिंग में उनके बाहर होने के चांस बेहद कम थे. ऐसे में बिग बॉस ने बीमारी के बाद लौटे घर के कैप्टन प्रणित मोरे को ये पावर दी कि वो अशनूर, नीलम और अभिषेक में से किसी एक को बचा सकते हैं. प्रणित ने दोस्त अभिषेक के बजाए अशनूर को बचाया और इस वजह से अभिषेक फिनाले से पहले ही शो से बाहर हो गए.

Advertisement

बिग बॉस में भले ही अभिषेक का सफर खत्म हो गया है. मगर वो लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुए हैं. उम्मीद है कि वो अपने करियर में काफी आगे तक जाएंगे.

---- समाप्त ----