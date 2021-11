BB15: उमर रियाज के फैंस पर भड़कीं Gauahar Khan, दी पुलिस में शिकायत करने की धमकी

गौहर खान बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हैं. गौहर हर साल बिग बॉस शो को करीब से फॉलो करती हैं और कंटेस्टेंट्स के गेम के बारे में खुलकर अपनी राय भी देती हैं. अपने नए पोस्ट में गौहर खान उमर रियाज के फैंस को लताड़ते हुए नजर आ रही हैं, जो उन्हें उमर के लिए नेगेटिव राय देने पर ट्रोल कर रहे हैं. गौहर ने उमर के फैंस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए कई सारे ट्वीट्स किए हैं और कहा है कि उमर के फैंस के पास ना कोई लॉजिक है और ना दूसरों की राय के लिए टॉलरेंस.

गौहर ने उमर के लिए कही थी यह बात

गौहर का मानना है कि उमर को गेम में एग्रेशन दिखाने के अलावा भी कुछ और करना चाहिए. गौहर ने उमर के लिए ट्वीट करते हुए लिखा था- उमर आसिम की तरह नहीं है. अभी तक तो नहीं. आसिम गुस्से में भी लॉजिकल होते थे. आसिम गुस्से में भी इज्जत देते थे. उमर को अच्छा करते देखना चाहती हूं. उन्हें एग्रेशन के अलावा भी कुछ और दिखाना चाहिए.

I agree , Umar is nothing like Asim !!! At least till now ! Asim was logical even in aggression ! Asim was respectful even in anger !! Really want Umar to do better , n show something more than just aggression ! #bb15 November 3, 2021

उमर के फैंस ने गौहर को किया ट्रोल

उमर के फैंस को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए गौहर की यह राय अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर गौहर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. गौहर ने अब कई सारे ट्वीट्स करके उमर के फैंस को लताड़ लगाई है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी भी दी है.

गौहर ने उमर के फैन्स को लगाई लताड़

गौहर ने उमर रिजाज की एक फीमेल फैन का कमेंट शेयर करते हुए ट्वीट लिखा- यह आईडी एक लड़की की है. वो चाहती हैं कि मुझे और जोर से थप्पड़ पड़ा होता, क्योंकि वो उमर की फैन होने का दावा करती हैं. आसिम रियाज मैंने आपको सपोर्ट किया था, क्योंकि आप अच्छा कर रहे थे. उमर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों की तरह ही गेम खेल रहे हैं.

This id is apparently of a girl , #gepi67 on insta , she’s wishing I was hit harder by an attacker just becoz she claims she is Umar Riaz fan ?????? Wow ! @imrealasim I supported u ur season bcoz u we’re doing well , Umar is doing well too , but just like others on the show pic.twitter.com/LG7PXspOZ6 — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 4, 2021

गौहर ने अपने एक ट्वीट में लिखा- मैं इग्नोर कर सकती हूं. लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं उसे बुली करना कहते हैं और मैं उनकी पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हूं. हर आईडी की इन्वेस्टिगेशन होगी. उन्हें सचमें लगता है कि वो इससे बच जाएंगे. इसे बंद करना होगा.

Absolutely I can ignore ! But what they are doing is bullying n I can report them to the police , each id will be investigated , they really think they can get away with it . Hence it needs to stop ! #NoCyberBullying https://t.co/zcS7QsqScp — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 4, 2021

गौहर ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा- किसी को नीचा दिखाए बिना, गाली दिए बिना, बदतमीज हुए बिना सपोर्ट करें. मैं आशा करती हूं कि बिना रियल आईडी वाले लूजर्स ये जानते होंगे कि पहचान बनाना क्या होता है. याद रखें कि आप उसे ही सपोर्ट करते हैं जो आप खुद होते हैं. अपनी राय देना मेरा हक है.

To support without bringing others down ,without abuses , without being badtameez !Wish these losers without real ids actually knew what making an identity is about ! Remember u only support your own kind ! I love the game , it’s my right to have an opinion . #keepurs #ilKeepmine — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 4, 2021