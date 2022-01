BB15 फेम Vishal Kotian को हुआ कोरोना, शो में वाइल्ड कार्ड बन कर लेने वाले थे एंट्री

कोरोना काल में कब किसको कोरोना होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. देशभर में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है. अब तक टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स कोरोना संक्रमति हो चुके हैं. कई कोरोना की जंग जीत कर नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं. वहीं कुछ अब भी कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं. टीवी जगत से कोरोना का एक नया मामला सामने आया है. एक्टर विशाल कोटियन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

कोरोना पॉजिटिव हुए विशाल कोटियन

कोविड-19 के दौर में विशाल कोटियन खुद को कोरोना से महफूज नहीं रख पाये. कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि वो बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड बन कर आने वाले हैं. पर अब शायद ऐसा नहीं होगा. बिग बॉस हाउस में दोबारा एंट्री लेने से पहले विशाल कोटियन कोरोना की चपेट में आ गये. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दी है.

विशाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हुए लिखा, मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मुझ में कोई लक्ष्ण नहीं हैं और ठीक फील कर रहा हूं. मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा बताये गये प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहा हूं. हेल्थ अपडेट देने के बाद उन्होंने उनके सपंर्क में आये लोगों से टेस्ट कराने के लिये कहा. इसके साथ ही सुरक्षित रहने की सलाह भी दी.

बिग बॉस 15 से मिला फेम

अब तक के एक्टिंग करियर में विशाल कोटियन ने बहुत से शोज किये. विशाल कोटियन अकबर का बल बीरबल में बीरबल के किरदार के लिये भी जाने जाते हैं. पर उन्हें रियल पॉपुलैरिटी बिग बॉस 15 ने दी. विशाल ने शो में लगभग 56 दिन बिताये, जिसमें वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे. शो में लोगों को विशाल का देसी अंदाज खूब भाया था. इसलिये उम्मीद थी कि वो वाइल्ड बन कर लोगों को फिर से एंटरटेन करेंगे. पर अब क्या कहा जा सकता है.

उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर काम पर कमबैक करें. Get Well Soon! विशाल.