अनुपमा ने TRP में मारी बाजी, किस पोजिशन पर तारक मेहता-तुलसी विरानी का सास बहू?

इस हफ्ते की टीवी टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने 2.2 की बढ़त के साथ टॉप पोजिशन हासिल किया है. दूसरे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जबकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी चौथे स्थान पर है. रिएलिटी शोज की स्थिति कमजोर बनी हुई है, जिसमें छोरियां चली गांव और पति-पत्नी और पंगा जैसे शो निचले पायदान पर हैं.

TRP में किस पोजिशन पर तारक मेहता शो? (Photo: Screengrab)
TRP में किस पोजिशन पर तारक मेहता शो? (Photo: Screengrab)

टेलीविजन की दुनिया में सीरियल्स की बदलती कहानी उनके व्यूअरशिप पर बहुत असर डालती है. पिछले हफ्ते जो शो TRP की लिस्ट में टॉप पर होता है वो एक-दो पायदान गिर जाता है, तो कोई शो ऊपर आ जाता है. लेकिन इस बार की आई लिस्ट बेहद खास है, क्योंकि हमेशा की तरह राजन शाही का शो अनुपमा टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन पर बना हुआ है. लगता है, कहानी में लगातार होता ट्विस्ट और लीप इसके लिए कारगर साबित हो रहा है. 

अनुपमा के बाद किस शो ने बनाई जगह?

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने तो 2.2 की बढ़त से बाजी मार ली है. लेकिन फिर स्मृति ईरानी के क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के क्या हाल हैं, चलिए आपको बताते हैं.   

टीआरपी की इस रेस में एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने 1.9 टेलीविजन रेटिंग से चौथे नंबर पर जगह बनाई है. तो वहीं दूसरे नंबर पर कॉमेडी सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.0 रेटिंग से बना हुआ है. लगता है शो को इसकी कहानी के साथ-साथ चल रहे कॉन्ट्रोवर्सीज का भी पूरा फायदा मिल रहा है. साथ ही तीसरे नंबर पर सालों से चला आ रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है... काबिज है. इसे 1.9 की रेटिंग मिली है.

सास-बहू की नॉस्टैल्जिया को लेकर चल रहे क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को दर्शकों के बीच जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. हालांकि जब ये शो शुरू हुआ था तो इसकी टीरआरपी इतनी हाई थी कि इसने अनुपमा को टक्कर देते हुए पहला नंबर हासिल किया था. लेकिन नॉस्टैल्जिक फैक्टर ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, इसलिए मेकर्स को कंटेंट में उसी मुताबिक खेलने की खूब जरूरत है. 

ये चारों ही शोज प्राइम टाइम पर आते हैं. कॉम्पिटीशन चारों में तगड़ा रहता है. हर हफ्ते फैंस टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि उनके फेवरेट शो ने किस पोजिशन को अचीव किया है. 

रिएलिटी शोज का क्या है हाल?

बाकी शो की बात करें तो, उड़ने की आशा को 5वां स्थान मिला है तो वहीं तुम से तुम तक 6ठें नंबर पर है. इसके बाद 7वें और 8वें नंबर मंगल लक्ष्मी और आरती अंजली अवस्थी विराजमान हैं. 

रिएलिटी शो की किस्मत भी टीआरपी के लिहाज बहुत अच्छी नहीं आंकी जा रही है. हाल ही में शुरू हुआ शो छोरियां चली गांव 19वें नंबर पर है तो वहीं पति-पत्नी और पंगा 22वें नंबर पर, हालांकि दोनों को ही 0.9 रेटिंग मिली है. मालूम हो कि हफ्तेभर पहले शुरू हुए अमिताभ बच्चे के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को 0.8 टीआरपी मिली है. ये शो 28वें पायदान पर है.   

देखना तो दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते कोई शो अनुपमा को पछाड़ कर नंबर वन की पोजिशन हासिल कर पाता है या नहीं?

---- समाप्त ----
