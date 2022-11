अनुपमा के मेकर्स ने कर दी बड़ी गलती, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ये सीन, Viral हुए जेठालाल के Meme

टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में आजकल ट्विस्ट एंड टर्न का दौर चल रहा है. हाल ही में अपने बेटी पाखी को चांटा मारती अनुपमा का वीडियो जमकर वायरल हुआ. सीरियल को पसंद करने वाले व्यूवर्स को अनुपमा का ये मूव बेहद पसंद आया. या यूं कहें कि सिर्फ पसंद नहीं आया बल्कि दिलों दिमाग पर छा गया. इस सीन के लिए दर्शकों मे जहां अनुपमा को जमकर प्रेज किया, वहीं अब जमकर खिल्ली भी उड़ रही है.

एक सेकेंड में बदला अमाउंट

हाल ही में पाखी को पड़ने वाले चांटे का सीन वायरल हुआ था. अब उसका फॉलोअप वायरल हो रहा है. जी हां, क्योंकि उस सीन में मेकर्स ने ऐसी गलती कर दी है कि बस क्या कहें. चलिए आपको डिटेल में बताते हैं. सीरियल में फिलहाल चल रहे सीक्वेंस के दौरान दिखाया जाता है कि बरखा, पाखी से 64 लाख रुपये का बिल साइन करवाती है. जो कि उस ज्वेलरी का बिल है जिसे पाखी ने खरीदा है. इसी बीच अधिक की एंट्री होती है और वो पाखी पर चिल्लाता है. बिल को मोड़कर जमीन पर फेंक देता है. अनुपमा ये सब देख लेती है. अनुपमा उस बिल को उठाती है और उसका अमाउंट अब 60 लाख रुपये का शो करता है.

एक ही सेकेंड में ये अमाउंट कैसे बदला? बिल फेंकने से उठाने तक में 4 लाख का डिस्काउंट मिल गया. इतना ही नहीं बिल पर साइन किए पाखी शाह से पाखी कपाड़िया बन गया. इस बात पर सोशल मीडिया पर सीरियल की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है. यूजर्स सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया? वहीं कुछ लोग बिल पर लिखे शॉप की दुकान का नाम पढ़कर मजे ले रहे हैं. बिल पर शॉप का नाम जेठालाल ज्वेलर्स लिखा हुआ है.

आइये आपको दिखाते हैं कुछ मजेदार ट्वीट्स...

Details guys🥰 ....first it was ₹6400000 and then after its crumpled it's ₹4 lacs short ....how the hell..😂🤩 and at first Pakhi Shah then Pakhi Mehta...waah 🤣 aur upar se dukan bhi dekho kiska hai 🤭🤭 Adhik very bad never crumple again...🤩 #anupamaa pic.twitter.com/OvFOPleBbs

Now you know if you crumple a bill & throw it, you get 25% disc that takes 4 lakhs off your final amount 🤣 Also looks like Pakhi is having some identity crisis.@ketswalawalkar kal toh bohot attn to detail de rahe hai photoshopping that frame that fell. Aaj kya hua?#Anupamaa pic.twitter.com/gUzyeMLmmr