scorecardresearch
 

Feedback

'तू बहनों को नौकर बनाता है', शहबाज पर चिल्लाईं फरहाना, अमाल-अभिषेक के बीच क्यों हुई धक्का-मुक्की?

बिग बॉस के घर में एक बार फिर बवाल मच गया है. नॉमिनेशन टास्क में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच पंगा हो गया है. दोनों आपस में भिड़ पड़े. वहीं, दूसरी ओर फरहाना और शहबाज के रिश्ते में दरार आ गई है.

Advertisement
X
बिग बॉस के घर में मचा बवाल (Photo: Instagarm @farrhana_bhatt)
बिग बॉस के घर में मचा बवाल (Photo: Instagarm @farrhana_bhatt)

BIGG BOSS 19: वीकेंड का वार एपिसोड के बाद बिग बॉस के घर में बवाल मच गया है. कंटेस्टेंट्स एक दूसरे संग आपस में भिड़ गए हैं. वीकेंड का वार में शहबाज बदेशा ने फरहाना को नेहल का चमचा बताया था. इस बात से नाराज होकर फरहाना दोस्त शहबाज से लड़ पड़ीं. दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. वहीं, दूसरी ओर नॉमिनेशन टास्क में अमाल और अभिषेक के बीच भी धक्का-मुक्की देखने को मिली.

शहबाज पर चिल्लाईं फरहाना

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. वीकेंड का वार एपिसोड के बाद फरहाना और शहबाज के रिश्ते में खटास आ गई है. शहबाज की बातों से गुस्साई फरहाना उन्हें फटकारती दिखीं. फरहाना ने गुस्से में चिल्लाते हुए शहबाज से कहा- बहनों को तू नौकर बनाकर रखता है. गिरा हुआ, कितना घटिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan, AR Murugadoss
'सिकंदर' के फ्लॉप होने का सलमान पर फोड़ा ठीकरा, डायरेक्टर को एक्टर का जवाब 
Salman Khan on abhinav kashyap
'काम मिला क्या भाई...', सलमान का डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर तंज 
Nagma Mirajkar, Awez Darbar
आवेज-नगमा की टली शादी, 1 साल से कर रहे डेट, बोले- आसान नहीं... 
Bigg boss 19 zeishan quadri
बिग बॉस के घर बाहर हुआ घर ये कंटेस्टेंट, फैंस हुए हैरान 
bigg boss19 neelam giri cried
तान्या की 'चमची' बनीं नीलम? आरोप सुन कुनिका पर चिल्लाईं, निकले आंसू 

शहबाज और फरहाना की लड़ाई में नीलम में बीच में आ जाती हैं. वो फरहाना को बोलती हैं- अपने पर पड़ती है तो मिर्ची लग जाती है. फरहाना और नीलम भी एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाती नजर आईं.

अमाल-अभिषेक के बीच हुई धक्का-मुक्की

वीकेंड का वार के बाद घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ. इस बार नॉमिनेशन टास्क काफी अलग अंदाज में हुआ. घरवाले जिसे घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, उन्हें उसे गोल गप्पे खिलाने हैं. मगर नॉमिनेशन टास्क में कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान मच गया. घरवालों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए. 

Advertisement

क्यों भिड़े अमाल- अभिषेक?

दरअसल, अमाल ने घर से बाहर करने के लिए अभिषेक बजाज को नॉमिनेट किया. अमाल ने फुल एग्रेशन के साथ अभिषेक को पानी पूरी खिलाई. उन्होंने पानी पूरी खिलाते समय अभिषेक का मुंह जोर से दबा दिया, जिस वजह से अभिषेक काफी भड़क गए. गुस्से में अभिषेक फिर अमाल पर चिल्लाने लगे और फिर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. अमाल और अभिषेक को भिड़ता देख फिर बसीर भी अमाल के सपोर्ट में आगे आते दिखे. हालांकि, बाकी घरवालों ने उन्हें हाथापाई करने से रोका. 

अब इस धक्का-मुक्की का अंजाम क्या होगा? बिग बॉस किसी को सजा देंगे या नहीं, ये तो एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा. मगर शो का प्रोमो देखकर इतना तो साफ हो गया है कि मंडे का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement