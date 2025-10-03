ट्विंकल-अक्षय की दिखेगी नोकझोंक, 'टू मच' शो में सैफ ने सुनाया हमले का किस्सा

इन दिनों काजोल और ट्विंकल खन्ना एक टॉक शो 'टू मच' होस्ट कर रही हैं. पहले के दो एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान नजर आए थे. इसके बाद वरुण धवन और आलिया भट्ट नजर आए. अब आने वाले शो में बॉलीवुड के खिलाड़ी-अनाड़ी जोड़ी यानी अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आएंगे. इस शो से जुड़ा एक प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल है.

बता दें कि वायरल प्रोमो की शुरुआत काजोल और ट्विंकल द्वारा अक्षय और सैफ को 'खिलाड़ी और अनाड़ी' के रूप में पेश करने से होती है. इसके बाद, दोनों स्टार्स फिल्म के फेमस हुक स्टेप पर डांस करते दिखाई देते हैं.

अक्षय ने रखी अपनी राय

वहीं एक्टर अक्षय कुमार ने अपने खास मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, 'मेरे ख्याल से इस शो का नाम 'टू चीता' होना चाहिए.' क्लिप में सैफ की हंसी भी फूट पड़ती है, जब ट्विंकल और अक्षय मजाक में इस बात पर बहस करते हैं कि सबसे पहले किसने कहा था, 'एक ज्योतिषी ने उनकी शादी की भविष्यवाणी की थी.'

सैफ की बात सुन काजोल हुईं इमोशनल

इस दौरान अक्षय और सैफ शादी के बारे में भी अपने किस्सा शेयर करते हैं, 'अक्षय ने कहा, 'हर पति को एक अच्छा लिसनर (सुनने वाला) होना चाहिए.' इसके बाद सैफ मजाकिया अंदाज में आगे कहते हैं, 'या कम से कम एक अच्छे लिसनर की तरह दिखना चाहिए.' जब सैफ अपने घर हुई चोरी की घटना को याद करते हैं, तो माहौल थोड़ा बदल जाता है. उन्होंने कहा, 'मेरे पैर में चाकू मारा गया था और हर जगह खून था. मुझे याद है कि तैमूर मेरी तरफ देखकर पूछ रहा था, 'क्या तुम मरने वाले हो?' मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता.' काजोल ने इमोशनल होकर सैफ को गले लगाया और उन्हें 'असली हीरो' कहा.

साथ दिखेंगे अक्षय और सैफ

बता दें कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान जल्द ही फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में साथ नजर आने वाले हैं. जो 2016 में आई मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक बताई जा रही है. इस प्रोजेक्ट के साथ दोनों स्टार अक्षय और सैफ 17 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे. माना जा रहा है कि फिल्म 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

