तलाक की पोल खुलने से घबराए अभिषेक, EX वाइफ पर फूटा गुस्सा, बोले- मैं बच्चा...

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज इन दिनों अपने तलाक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनके अतीत के रिश्ते एक बार फिर सामने आकर खड़े हो गए हैं. शादी, तलाक और एक्स वाइफ की शो में चर्चे होने पर अभिषेक काफी परेशान नजर आए. बीते एपिसोड में वो एक्स वाइफ पर निशाना साधते दिखे. आखिर माजरा क्या है? आइए जानते हैं...

शादी का राज खुलने पर घबराए अभिषेक

दरअसल, पिछले हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने अभिषेक को हिंट दिया था कि उनकी एक्स वाइफ बाहर उनके बारे में खुलासे कर रही हैं. इस बात से अभिषेक इतना घबरा गए थे कि उन्होंने माइक उतारकर अशनूर से बातचीत की और बिग बॉस के घर का बड़ा नियम तोड़ डाला था. अभिषेक और अशनूर की इस हरकत की सजा बाकी घरवालों को मिली और सभी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए.

अब इस हफ्ते के वीकेंड का वार में सलमान ने एक बार फिर अभिषेक की क्लास लगाई. सलमान ने अभिषेक को समझाते हुए कहा कि अगर ये सब पास्ट की बात है तो फिर छिपाने के बजाए उन्हें ये चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए.

सलमान ने अभिषेक को समझाते हुए कहा- XYZ, वो जो भी थीं, वो पास्ट में थीं. मगर अब वो XYZ सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं. आपके लिए भले ही वो पास्ट था, लेकिन किसी और के लिए ये जरूरी हो सकता है. इसलिए आप और अशनूर जब छिपकर बातें कर रहे थे, तब बिग बॉस के 3 बार वॉर्निंग देने के बाद भी आप लोग नहीं रुके, इसलिए ये बात बढ़ गई.

Advertisement

एक्स वाइफ पर फूटा अभिषेक का गुस्सा

अभिषेक को जब इस हफ्ते दोबारा पता चला कि उनकी एक्स वाइफ बाहर उनके बारे में गलत बातें कर रही हैं, तो अभिषेक काफी परेशान हो गए. अभिषेक दोस्त अशनूर से बात करते हुए बोले- इससे उनकी (एक्स वाइफ) वैल्यूज पता चलती हैं. वो एक सोशल पैरासाइट है. उसमें कोई वैल्यूज और ईमानदारी नहीं है. मैं उस वक्त बच्चा था और पहली बार प्यार में पड़ा था. अभिषेक को परेशान देख अशनूर ने उन्हें समझाया और शांत रहने की सलाह दी.

अभिषेक की एक्स वाइफ ने क्या कहा?

बता दें कि अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल का दावा है कि एक्टर ने शादी में रहते हुए उन्हें कई दफा धोखा दिया है. आकांक्षा का ये भी कहना है कि अभिषेक सिर्फ गेम के लिए अशनूर को दोस्त बनाकर रख रहे हैं. अब शो से बाहर आने के बाद अभिषेक एक्स वाइफ के आरोपों पर कैसे रिएक्ट करेंगे? ये देखने वाली बात होगी.

---- समाप्त ----