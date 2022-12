Who is Adnan Siddiqui: श्रीदेवी संग किया काम-टॉप एक्टर में शुमार, कौन हैं Malaika Arora के आइटम सॉन्ग से नाराज पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी?

Who is Adnan Siddiqui: पाकिस्तानी स्टार्स अक्सर ही बॉलीवुड फिल्मों, गानों और एक्टर्स पर तंज कसते हुए नजर आते हैं. अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने बॉलीवुड की गॉर्जियस डीवा मलाइका अरोड़ा के 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए' गाने के रीमिक्स वर्जन पर सवाल उठाकर नाराजगी जाहिर की है.

कौन हैं अदनान सिद्दीकी?

अदनान सिद्दीकी ने जब से मलाइका अरोड़ा के गाने और उनके टैलेंट पर सवाल उठाया है, तब से वो चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन अदनान सिद्दीकी हैं कौन? ये सवाल कई यूजर्स के मन में हैं. चलिए बिना देरी करे आपको उनके बारे में बता देते हैं.

अदनान सिद्दीकी पाकिस्तानी सिनेमा के टॉप एक्टर्स में शुमार हैं. एक्टर होने के साथ अदनान एक प्रोड्यूसर और मॉडल भी हैं. हैरानी की बात ये है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के टैलेंट पर सवाल उठाने वाले अदनान सिद्दीकी खुद भी बॉलीवुड का हिस्सा रह चुके हैं. अदनान ने श्रीदेवी की फिल्म मॉम से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था. उनको फैंस का काफी प्यार भी मिला. एक्टर का बॉलीवुड में काम करने के बावजूद बॉलीवुड एक्ट्रेस पर तंज करना भारतीय यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है.

अदनान का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है. वे कई सीरियल्स बना चुके हैं. अदनान खुद भी पाकिस्तान के कई सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्होंने पल दो पल, मेरी अधूरी मोहब्बत, मेरी जात जर्रा-ए-बेनिशान, छोटी सी कहानी, मात, मेरे कातिल मेरे दिलदार जैसे ड्रामा शोज में काम किया है.

अदनान सिद्दीकी ने अपना एक्टिंग करियर 1990 में शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने फिल्म Yalghaar से पाकिस्तानी फिल्मों में डेब्यू किया. अदनान को कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं. वो पाकिस्तानी सिनेमा में अपनी एक्टिंग के साथ अपने गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग है. लेकिन मलाइका अरोड़ा के गाने पर नाराजगी जाहिर करके उन्होंने इंडियन फैंस को नाराज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मलाइका अरोड़ा, फिल्म 'एन एक्शन हीरो' से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रही हैं. इस फिल्म में मलाइका ने आइकॉनिक सॉन्ग 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए' के रीमिक्स वर्जन पर धमाकेदार डांस किया है. गाने में मलाइका ने अपने सेंशुअस अंदाज और किलर एटीट्यूड से आग लग दी है. लेकिन मलाइका का ये रीक्रिएशन पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी को पसंद नहीं आया.

अदनान सिद्दीकी ने ट्वीट शेयर करके अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा- क्या हवा में कुछ है जो अचानक दुनिया परफेक्ट क्लासिक्स को बर्बाद करने पर तुली है? यहां तक कि री-क्रिएशन के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है. नाजिया हसन भी अपनी कब्र में करवट ले रही होंगी. #AapJaisaKoi.

Is there something in the air that the world has suddenly developed a penchant for ruining perfect classics? Even re-creation requires talent. Nazia Hassan must be turning in her grave. #AapJaisaKoi nahi..