बाढ़ से मुसीबत में पंजाब, पीड़ितों की मदद के लिए उतरे सितारे, घर-घर पहुंचा रहे मदद

पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. इसके साथ ही हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान प हैं. इस वजह से पंजाब में बाढ़ आ गई है. जिस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ से न सिर्फ कई लोगों की जान गई बल्कि पशुओं के पानी में बहने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं. ऐसे मुश्किल समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कलाकार भी मदद को आए हैं. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ और सिंगर गुरु रंधावा की टीम लोगों की मदद में जुटी हुई है.
बता दें कि पंजाब में पिछले 25 सालों में बारिश की वजह से रिकॉर्ड टूट गया है. जिस वजह से करीब 23 में से 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति है. इस वजह से हजारों लोग पलायन कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेशभर में 3 लाख एकड़ खेती जलमग्न हो गई हैं.
मदद का आगे आए सोनू सूद
इस बुरे वक्त में हर बार की तरह बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद फिर लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करते हुए अपना मैसेज सभी जरुरतमंदों तक पहुंचाया है. ये भी कहा कि पंजाब उनकी आत्मा है और चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे.
एक्टर ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'मैं पंजाब के साथ हूं. इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है. हम सब मिलकर हर एक व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे. अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो बेझिझक हमें संदेश भेजें. हम आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. पंजाब मेरी आत्मा है. चाहे इसके लिए सब कुछ कुर्बान हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा. हम पंजाबी हैं, और हम हार नहीं मानते.
ग्राउंड पर उतरी दिलजीत की टीम
वहीं सोनू सूद के अलावा बॉलीवुड एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोझांस की टीम भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आई है. दिलजीत दोसांझ की टीम ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होकर काम कर रही है. बाढ़ से प्रभावित गांवों में जाकर खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां लोगों तक पहुंचा रहे हैं. दिलजीत ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट शेयर कर भी दी हैं.
गुरु रंधावा भी उतरे लोगों की मदद के लिए
वहीं पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई है बल्कि लोगों को भी मदद के लिए आगे आने को कहा है. गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनकी टीम बाढ़ पीड़ितों को पीने का पानी और जरूरी सामान पहुंचा रही है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए रंधावा ने कैप्शन लिखा, 'आज और टीमें राशन-पानी लेकर जाएगी. आप भी जितना हो सके मदद करें. आइए हम सभी पंजाब की मदद करें और अपने परिवार के साथ खड़ें हो. यह समय जल्दी गुजर जाएगा.
संजय दत्त ने भी बढ़ाया हाथ
वहीं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. एक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, 'पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही वाकई दिल दहला देने वाली है. प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं. मैं हर संभव मदद करूंगा. बाबाजी पंजाब में सभी का भला करें और उनकी रक्षा करें.
मीका सिंह भी आए आगे
वहीं सिंगर मीका सिंह भी मदद में कदम आगे बढ़ाए हैं. उनकी टीम भी लोगों तक हर तरह कि संभव मदद पहुंचा रही है. उन्होंने वीडियो बनाकर देश विदेश में रह रहे सभी पंजाबियों से एक जुट होकर पंजाब के लिए खड़े होने की अपील भी की है.
10 परिवार का उठाया जिम्मा
पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हिमांशी खुराना भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी सेलिब्रिटी से आगे आने के लिए अपील की है. इसी के साथ उन्होंने कहा, 'मैं बाढ़ पीड़ित 10 परिवार की मदद करूंगी.'