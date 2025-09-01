बाढ़ से मुसीबत में पंजाब, पीड़ितों की मदद के लिए उतरे सितारे, घर-घर पहुंचा रहे मदद

पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. इसके साथ ही हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान प हैं. इस वजह से पंजाब में बाढ़ आ गई है. जिस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ से न सिर्फ कई लोगों की जान गई बल्कि पशुओं के पानी में बहने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं. ऐसे मुश्किल समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कलाकार भी मदद को आए हैं. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ और सिंगर गुरु रंधावा की टीम लोगों की मदद में जुटी हुई है.

बता दें कि पंजाब में पिछले 25 सालों में बारिश की वजह से रिकॉर्ड टूट गया है. जिस वजह से करीब 23 में से 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति है. इस वजह से हजारों लोग पलायन कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेशभर में 3 लाख एकड़ खेती जलमग्न हो गई हैं.

I stand with Punjab.

Anyone affected by these devastating floods is not alone. Together, we will help every single person get back on their feet.

If you need any kind of help, please don’t hesitate to message — we will do our best to reach out and support you in any way we can.… pic.twitter.com/QrPM3kkEhC — sonu sood (@SonuSood) September 1, 2025

मदद का आगे आए सोनू सूद

इस बुरे वक्त में हर बार की तरह बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद फिर लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करते हुए अपना मैसेज सभी जरुरतमंदों तक पहुंचाया है. ये भी कहा कि पंजाब उनकी आत्मा है और चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे.

एक्टर ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'मैं पंजाब के साथ हूं. इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है. हम सब मिलकर हर एक व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे. अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो बेझिझक हमें संदेश भेजें. हम आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. पंजाब मेरी आत्मा है. चाहे इसके लिए सब कुछ कुर्बान हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा. हम पंजाबी हैं, और हम हार नहीं मानते.

Advertisement

ग्राउंड पर उतरी दिलजीत की टीम

वहीं सोनू सूद के अलावा बॉलीवुड एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोझांस की टीम भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आई है. दिलजीत दोसांझ की टीम ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होकर काम कर रही है. बाढ़ से प्रभावित गांवों में जाकर खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां लोगों तक पहुंचा रहे हैं. दिलजीत ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट शेयर कर भी दी हैं.

गुरु रंधावा भी उतरे लोगों की मदद के लिए

वहीं पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई है बल्कि लोगों को भी मदद के लिए आगे आने को कहा है. गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनकी टीम बाढ़ पीड़ितों को पीने का पानी और जरूरी सामान पहुंचा रही है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए रंधावा ने कैप्शन लिखा, 'आज और टीमें राशन-पानी लेकर जाएगी. आप भी जितना हो सके मदद करें. आइए हम सभी पंजाब की मदद करें और अपने परिवार के साथ खड़ें हो. यह समय जल्दी गुजर जाएगा.

The devastation caused by the floods in Punjab is truly heartbreaking. Sending strength and prayers to everyone impacted. I will support in every way I can. May Babaji bless and protect all in Punjab 🙏🏻 — Sanjay Dutt (@duttsanjay) August 31, 2025

संजय दत्त ने भी बढ़ाया हाथ

वहीं बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. एक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, 'पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही वाकई दिल दहला देने वाली है. प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं. मैं हर संभव मदद करूंगा. बाबाजी पंजाब में सभी का भला करें और उनकी रक्षा करें.

Advertisement

मीका सिंह भी आए आगे

वहीं सिंगर मीका सिंह भी मदद में कदम आगे बढ़ाए हैं. उनकी टीम भी लोगों तक हर तरह कि संभव मदद पहुंचा रही है. उन्होंने वीडियो बनाकर देश विदेश में रह रहे सभी पंजाबियों से एक जुट होकर पंजाब के लिए खड़े होने की अपील भी की है.

10 परिवार का उठाया जिम्मा

पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हिमांशी खुराना भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी सेलिब्रिटी से आगे आने के लिए अपील की है. इसी के साथ उन्होंने कहा, 'मैं बाढ़ पीड़ित 10 परिवार की मदद करूंगी.'

---- समाप्त ----