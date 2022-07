पॉपुलर सिंगर Zubeen Garg के सिर में लगी चोट, अस्पताल में कराया गया एडमिट

पॉपुलर सिंगर-म्यूजिशयन जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, सिर में चोट लगने की वजह से जुबीन को असम के डिब्रूगढ़ शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा. आइये जानते हैं कि जुबीन गर्ग के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, जो उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा.

जुबीन हुए बेहोश



जुबीन गर्ग म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगर हैं, जिन्होंने मंगलवार को बैचेनी की शिकायत की थी. जुबीन की शिकायत के बाद परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान वो नीचे गिर कर बेहोश हो गये. इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका सिटी MRI स्कैन भी किया गया.

अस्पताल के सीनियर स्पेशलिस्ट राणा बरुआ का कहना है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, बल्कि ये मिर्गी का दौड़ा था. जिस वजह से वो गिर कर बेहोश हो गये.

डॉक्टर के मुताबिक, अब 52 साल के जुबीन गर्ग बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर्स की एक टीम उनकी देख-रेख कर रही है. कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ जिले के डिप्टी कमीशनर को सिंगर को अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने का ऑर्डर दिया है.

यहां तक कि मुख्यमंत्री ने जरूरत पड़ने पर जुबीन को एयर एम्बुलेंस के जरिए गुवाहाटी या फिर राज्य के बाहर ले जाने की व्यवस्था करने का ऑर्डर भी दिया है.

हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब जुबीन गिर कर बेहोश हो गये हैं. करीब दो साल पहले गुवाहाटी में हुए एक इवेंट के दौरान भी वो स्टेज से गिरकर बेहोश हो गये थे. जुबीन ने ना सिर्फ असम और बंगाली फिल्मों के लिये म्यूजिक दिया, बल्कि वो बॉलीवुड में कई हिट म्यूजिक वीडियो दे चुके हैं.

गैंगस्टर का 'या अली' हो या फिर ऋतिक रोशन की कृष 3 का 'दिल तू ही बता' गाना. जुबीन हमेशा ही अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करना जानते हैं. Get Well Soon Zubeen!

रिपोर्ट- अफरीदा हुसैन