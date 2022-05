Sidhu Moose wala की मौत की तारीख से इस गाने का खास कनेक्शन, आपने देखा?

देशभर की आंखें इस समय नम हैं, क्योंकि म्यूजिक की दुनिया का एक रौशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है. 29 मई को कुछ लोगों ने फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हमला करके उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया. 28 साल के टैलेंटेड सिंगर ने गोलियां लगने के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है.

सिद्धू मूसेवाला की मौत से है उनके गानों का कनेक्शन

अपनी आवाज से म्यूजिक इंड्स्ट्री में तहलका मचाने वाले सिद्धू मूसेवाला हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं. सिंगर की मौत से उनके फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के चाहनेवालों ने सिंगर की मौत और उनके गानों '295' और 'The last ride' में अद्भुत संयोग ढूंढ निकाला है.

दरअसल, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 'The last ride' की प्रमोशनल इमेज में एक क्राइम सीन था, जिसमें बंदूक देखी जा सकती है और असल जिंदगी में भी सिंगर की गोली मारकर हत्या की गई है. संयोग की बात ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला का गाना 'The last ride' सिंगर की मौत से दो हफ्ते पहले 15 मई को ही उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था. किसे पता था कि सिद्धू मूसेवाला का 'The last ride' गाना उनका आखिरी गाना ही बन जाएगा.

अब बात कर लेते हैं एक और संयोग की, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे. सिद्धू मूसेवाला ने '295' के नाम से पिछले साल जुलाई में अपना एक गाना रिलीज किया था. आप अगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की तारीख देखेंगे तो वो भी 29-5 है. 29 तारीख और पांचवां महीना.

सिद्धू की मौत के संयोग पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

अब आप इसे कोई इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और...ये तो आप ही तय करिए. लेकिन सिंगर के फैंस इस संयोग पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला के फैंस का इस संयोग के बारे में क्या कहना है.....

What a Coincidence !



Track 295 :- aaj ki date n month 29-5



One of his last song was " the Last Ride"💔#sidhumoosewala 💔 pic.twitter.com/2FpYQUxaHE — Mubeen (@Mubeen66361115) May 29, 2022

The fact that Sidhu Moose Wala's last song was named "THE LAST RIDE" and "295" which is today's date and his cover is so similar to his death is all so damn crazyyyyy man fr pic.twitter.com/trEcTdSy4q — yumna🌻 (@mujjycryarahahy) May 29, 2022

Aaj Ka Date bhi 29/5 Or Song bhi tha 295 can't believe this



RIP LEGEND 💔#sidhumoosewala pic.twitter.com/eTWZvdAja1 — Anas Abbasi - अनस अब्बासी - أنس عباسي🇮🇳 (@AnasAbbasioffi1) May 29, 2022

#SidhuMoosewala

his song : 295

He died on 29/5

RIP legend 💐🙏😭 pic.twitter.com/POxLdZ2xmv — Arpan Edy (@Arpan10874220) May 29, 2022