Film wrap: डिलीवरी के बाद एक्ट्रेस का वजन हुआ 105 किलो, हुई परेशान, मशहूर टीवी एक्टर ने खरीदा घर

मंगलवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का दर्द छलका है. उन्होंने बताया कि कैसे डिलीवरी के बाद उनका 105 किलो वजन हो गया था. इसके अलावा टीवी के एक्टर अभिषेक कुमार आजकल सुर्खियों में आए हुए है. हाल ही में मुंबई में एक्टर ने नया घर खरीदा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

समीरा रेड्डी ने बयां किया दर्द
समीरा रेड्डी ने बयां किया दर्द

बिग बॉस में खाने पर छिड़ी 'जंग', 32 साल बड़ी कुनिका पर चिल्लाए बसीर, गुस्से से बोले- बदतमीजी...
बिग बॉस 19 में शुरुआत से ही हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. घरवाले एक दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. 

डिलीवरी के बाद वजन पहुंचा 105Kg, एक्ट्रेस ने झेला ड‍िप्रेशन, बोलीं- ट्रोल्स ने किया परेशान
बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी हमेशा खुलकर अपने दिल की बात दुनिया के सामने रखती हैं. उनका बेबाक अंदाज फैंस को खूब भाता है. 

18 की उम्र में हुआ तलाक, 2 बेटों को अकेले पाला, एक्ट्रेस बोली- फर्क नहीं पड़ता
'कसौटी जिंदगी की' फेम उर्वशी ढोलकिया टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उर्वशी रील और रियल लाइफ दोनों में बेहतरीन किरदार निभा रही हैं.

कभी टॉयलेट के पास गुजारी रातें, अब शोहरत पाकर अभ‍िषेक ने मुंबई में खरीदा घर
टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने सपनो की नगरी में अपने पैर जमाने की नई शुरुआत कर ली है. उन्होंने अपना पहला घर खरीदा है.

विराट की भूल 23 साल की एक्ट्रेस के लिए बनी वरदान, बोलीं- प्यार मिलता रहे
एक्ट्रेस-सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अवनीत कौर Love In Vietnam फिल्म में नजर आने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ शांतनु माहेश्वरी लीड रोल में हैं.

