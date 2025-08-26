Film wrap: डिलीवरी के बाद एक्ट्रेस का वजन हुआ 105 किलो, हुई परेशान, मशहूर टीवी एक्टर ने खरीदा घर

मंगलवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का दर्द छलका है. उन्होंने बताया कि कैसे डिलीवरी के बाद उनका 105 किलो वजन हो गया था. इसके अलावा टीवी के एक्टर अभिषेक कुमार आजकल सुर्खियों में आए हुए है. हाल ही में मुंबई में एक्टर ने नया घर खरीदा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

