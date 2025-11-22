Film wrap: रणवीर ने पकड़ा जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ, 41 की उम्र में शादी करेंगी तनुश्री दत्ता

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार के दिन काफी खबरें सामने आईं. एक्टर रणवीर सिंह को एक शादी में देखा गया. वो उसमें जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर डांस करते दिखे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल रहा. इसके अलावा एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता पर्दे से दूर हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती हैं.
7 साल बड़ी तलाकशुदा हीरोइन के प्यार में एक्टर? अफेयर पर कहा- बुरा लगा...
कोंकणा सेन शर्मा और अमोल पराशर का नाम काफी समय से लिंकअप किया जा रहा है. बीते दिनों उन्हें सीरीज ग्राम चिकित्सालय की स्क्रीनिंग में साथ देखा गया था.
रणवीर सिंह ने पकड़ा जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ, 'झुमका' गाने पर किया डांस
उदयपुर में अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मांटेना की शादी का जश्न शुरू हो चुका है. 21 नवंबर को संगीत सेरेमनी आयोजित की गई.
40 की उम्र में फिर मां बनेंगी सोनम कपूर, स्टाइलिश अंदाज में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. एक्ट्रेस दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहीं.
41 की उम्र में शादी करेंगी तनुश्री दत्ता, बनेंगी बेटे की मां? बोलीं- संत ने बताया भाग्य
बॉलीवुड तनुश्री दत्ता अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई दावे किए हैं.
मुंबई लोकल ट्रेन में दिखे आर माधवन! वीडियो वायरल हुआ तो सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. जिसमें उनके ट्रांसफॉर्मेशन से सभी हैरान है.