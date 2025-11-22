scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: रणवीर ने पकड़ा जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ, 41 की उम्र में शादी करेंगी तनुश्री दत्ता

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी कुछ हुआ. रणवीर सिंह, जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए. इसके अलावा 41 साल की तनुश्री दत्ता शादी करने का सोच रही हैं.

Advertisement
X
रणवीर सिंह का वीडियो हो रहा वायरल (Credit: Instagram/RanveerSingh)
रणवीर सिंह का वीडियो हो रहा वायरल (Credit: Instagram/RanveerSingh)

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार के दिन काफी खबरें सामने आईं. एक्टर रणवीर सिंह को एक शादी में देखा गया. वो उसमें जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर डांस करते दिखे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल रहा. इसके अलावा एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता पर्दे से दूर हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती हैं. 

7 साल बड़ी तलाकशुदा हीरोइन के प्यार में एक्टर? अफेयर पर कहा- बुरा लगा...
कोंकणा सेन शर्मा और अमोल पराशर का नाम काफी समय से लिंकअप किया जा रहा है. बीते दिनों उन्हें सीरीज ग्राम चिकित्सालय की स्क्रीनिंग में साथ देखा गया था.

रणवीर सिंह ने पकड़ा जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ, 'झुमका' गाने पर किया डांस
उदयपुर में अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मांटेना की शादी का जश्न शुरू हो चुका है. 21 नवंबर को संगीत सेरेमनी आयोजित की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Tiger Shroff
स्टाइलिश लुक में छाए Tiger Shroff 
Kartik Aaryan,Ananya Panday starrer Tu meri Main tera Main tera Tu meri
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, कार्तिक-अनन्या की खट्टी-मिठी नोक झोंक 
Bollywood singer B Praak in Sahitya Aajtak
भक्ति गीतों की तरफ कैसे हुआ रुख? स‍िंगर बी-प्राक ने बताया सब 
Karan Aujla
Mumbai एयरपोर्ट पर दिखा Karan Aujla का स्वैग 
Manoj Muntashir Shukla in Sahitya AajTak
'जूते फटे पहन के...', मनोज मुंतशिर ने बयां क‍िए अपने संघर्ष के क‍िस्से  

40 की उम्र में फिर मां बनेंगी सोनम कपूर, स्टाइलिश अंदाज में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. एक्ट्रेस दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहीं.

Advertisement

41 की उम्र में शादी करेंगी तनुश्री दत्ता, बनेंगी बेटे की मां? बोलीं- संत ने बताया भाग्य
बॉलीवुड तनुश्री दत्ता अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई दावे किए हैं.

मुंबई लोकल ट्रेन में दिखे आर माधवन! वीडियो वायरल हुआ तो सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. जिसमें उनके ट्रांसफॉर्मेशन से सभी हैरान है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement