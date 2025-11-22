Film wrap: रणवीर ने पकड़ा जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ, 41 की उम्र में शादी करेंगी तनुश्री दत्ता

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी कुछ हुआ. रणवीर सिंह, जूनियर ट्रंप की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए. इसके अलावा 41 साल की तनुश्री दत्ता शादी करने का सोच रही हैं.

Advertisement

X