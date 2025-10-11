APL के ब्रांड एम्बेस्डर राम चरण ने की PM मोदी से मुलाकात, बोले- एक छोटा-सा कदम हमारी...

साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी पत्नी उपासना कमिनेनी संग पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे. दोनों ही नई दिल्ली एक खास वजह से आए. ये मीटिंग दुनिया की पहली पेशेवर तीरंदाजी लीग, आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) से जुड़ी थी. ये दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है. ये एक पहल है, जिसका उद्देश्य तीरंदाजी को दर्शकों तक पहुंचाना है.

पीएम मोदी ने जिस तरह से इस खेल को सराहा और अपने विजन दिया, इसपर राम और उपासना दोनों ने ही खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पर भी एक लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखकर राम चरण ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया.

राम चरण ने लिखी X पर पोस्ट

एक्टर राम चरण ने पीएम मोदी और पत्नी के साथ फोटो शेयर करते हुए X पर लिखा- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह मुलाकात दुनिया की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग की सफलता के अवसर पर हुई, जिसका नेतृत्व अनिल कामिनेनी गारू ने किया.

यह हमारी एक छोटी-सी कोशिश है तीरंदाजी की विरासत को सहेजने और इसे विश्वभर में बढ़ावा देने की. सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई. हमें उम्मीद है कि और भी कई लोग इस अद्भुत खेल से जुड़ेंगे.

Advertisement

Honoured to meet Prime Minister Shri @narendramodi Ji the success of the world’s first Archery Premier League, led by Anil Kamineni Garu.



This is our small step to preserve the legacy of archery and promote it worldwide. Congratulations to all the athletes, we hope many more… pic.twitter.com/nzkUbsw9VT — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) October 11, 2025

उपासना ने भी कही ये बात

उपासना ने राष्ट्रीय कल्याण के लिए खेलों के महत्व को दोहराया और अपने पिता तथा राम चरण को लीग की सफलता पर बधाई दी. उपासना ने कहा- मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी होने के नाते मुझे पता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल की कितनी शक्ति होती है. एक राष्ट्र के रूप में हमें खेल के माध्यम से उपचार करना चाहिए. और हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण इसे वास्तविकता में बदल देगा. मैं आपकी सच्ची प्रशंसक हूं, सर.

हाल ही में राम चरण ने दशहरा उत्सव के दौरान अपनी तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया और पारंपरिक समारोहों में हिस्सा लिया था. उनकी भागीदारी ने इस खेल के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ाई तथा युवाओं को परंपरा और फिटनेस को जोड़ने वाली शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया.

राम चरण ने फिल्म इंडस्ट्री में 18 साल पूरे किए हैं. जल्द ही राम चरण को फिल्म ‘पेड्डी’ में देखा जाएगा. फैन्स इस िल्म की रिलीज को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----