पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की PM मोदी से अपील- 'मेरे सिंदूर का क्या होगा, मेरी लाज रखी जाए'

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पवन और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच अपनी शादी और रिश्ते को लेकर लगातार कलेश चल रहा है. ये पारिवारिक कलह अब दुनिया के सामने आ चुका है. ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह पर आरोप लगा रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि कैसे पवन सिंह उन्हें और उनके परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं.

ज्योति सिंह ने अपनी पोस्ट में सुसाइड करने की धमकी तक दे डाली थी. इसके अलावा ज्योति ने पवन से उनके घर पर मुलाकात करने की भी कोशिश की. तब प्रशासन की मदद से ज्योति सिंह को रोका गया और फिर उन्हें बाहर कर दिया गया. इस पूरे मामले पर बात करते हुए पवन सिंह ने पत्नी के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था. मामले पर पवन सिंह ने मीडिया के सामने आकर बात की थी. अब ज्योति सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार भी लगाई.

नरेंद्र मोदी से ज्योति सिंह की अपील

ज्योति सिंह ने कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था. क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे सिंदूर का क्या? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? तो मैं आप आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करती हूं कि मेरे सिंदूर का क्या? मेरे मान-सम्मान का क्या? मेरे सिंदूर के लिए कुछ नहीं होगा? क्या मैं यूपी की बेटी नहीं हूं. बिहार की बहू नहीं हूं? हमारे सिंदूर की भी इज्जत रखी जाए, लाज रखी जाए.'

पवन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति सिंह के नीचे गिरने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि चुनाव के ही वक्त ज्योति को अपने लिए न्याय मांगने की याद आखिर क्यों आई है. साथ ही उन्होंने बच्चा न होने और ज्योति के जबरदस्ती उनके घर में घुसने को लेकर बात की थी. ज्योति ने बताया कि बच्चा न होने का कारण पवन सिंह का उन्हें गर्भपात की गोलियां खिलाना है. इससे परेशान होकर उन्होंने नींद की दवा खा ली थी. ज्योति के पवन सिंह पर ये आरोप पहाड़ जितने बड़े हैं. देखना होगा आगे क्या होता है.

