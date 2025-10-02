scorecardresearch
 

धनश्री के प्यार में शादीशुदा पवन सिंह, दूसरों से मोल लिया झगड़ा? एक्ट्रेस बोली- बेसमेंट में...

आहाना कुमरा ने पवन सिंह-धनश्री-अरबाज पटेल के कथित लव ट्राएंगल पर बात की. उन्होंने बताया कि धनश्री और पवन सिंह के बीच अच्छा रिश्ता है. दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं. साथ ही बताया कि कैसे पवन सिंह ने आहाना का भी दिल जीत लिया था.

धनश्री के प्यार में पवन सिंह? (Photo: Instagram @dhanashree9 @pawansingh999 @aahanakumra)
एक्ट्रेस आहाना कुमरा रिएलिटी शो राइज एंड फॉल से बाहर हो चुकी हैं. उन्होंने शो में अपने और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह से हुए झगड़े को लेकर तो बात की ही साथ ही, धनश्री के लिए एक्टर दिल में पनपे सॉफ्ट कॉर्नर का भी जिक्र किया. आहाना ने कहा कि पवन-धनश्री का रिलेशनशिप काफी अच्छा है. 

हालांकि अरबाज पटेल का भी धनश्री की ओर झुकाव साफ नजर आता है. इनके खूब वीडियोज वायरल होते हैं. ऐसे में क्या इन तीनों के बीच कोई लव ट्राएंगल रहा है? इस पर भी आहाना ने बात की. 

धनश्री पर फिदा पवन सिंह

आहाना ने फिल्मी ज्ञान से कहा कि पहले तो कहा कि ये सवाल आप उनसे पूछें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. मैं तो तब बेसमेंट में चली गई थी, मैं ट्रंक कॉल पर उनसे बात करती थी. फिर उन्होंने बताया कि हालांकि धनश्री और पवन सिंह की बॉन्डिंग अच्छी थी. 

आहाना ने कहा- उनका बॉन्ड बहुत स्वीट था. वो धनश्री को बहुत पसंद करते थे. उन दोनों का इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा कि धनश्री पवन जी के साथ अपनी चीजें शेयर करती थी. पवन भी अपनी बातें शेयर करते हैं. तो अच्छी बात है. 

पवन सिंह से हुआ था झगड़ा

आहाना ने साथ ही पवन सिंह के साथ हुए अपने झगड़े पर भी बात की, जहां उन्होंने भोजपुरी स्टार को ट्रस्टी के बेटे कहकर टॉन्ट किया था. वो बोलीं- मुझे लगता है वो बात जितनी थी नहीं उतनी बड़ी बना दी गई. मैं तब बहुत अकेला फील कर रही थी, सब मुझपर चढ़े हुए थे. कोई मुझसे नहीं पूछ रहा था कि आपने क्या कहा. सब एक ही इंसान का पक्ष ले रहे थे, कोई मुझसे नहीं पूछ रहा था कि क्या हुआ, आपने क्या कहा. 

आहाना आगे बोलीं कि- मुझे तब लग रहा था कि ऐसा मैंने क्या कह दिया था कि सब मुझपर कूद रहे हैं. क्योंकि कुछ कहा होता तो मेकर्स भी उस मौके को दिखाने से नहीं चूकते. मैं तब बहुत कंफ्यूज थी ये हो कौन सी बात रही है. तब वो पल आया जब मैं फूट पड़ी लेकिन तब भी मैंने कोई गाली-गलौच नहीं की. हां एक शब्द कहा जिसका तूल बन गया. लेकिन वो इतना बुरा नहीं था. उससे ज्यादा बुरी चीजें मेरे बारे में कही गई हैं. तब ये लोग कहां रहते हैं जब मुझे बातें सुनाई जाती हैं. 

जब अकेली पड़ीं पवन सिंह ने दिया साथ

आहाना ने बताया कि तब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि धनश्री के लिए तब 15 लोग खड़े थे, जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था. मैं अकेली खड़ी थी. हालांकि मुझे इसकी आदत है, रियल लाइफ में भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है. मुझे आजतक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी हो. चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मुझे कभी ये फीलिंग नहीं मिली है कि 10 लोग आकर मुझे पैंपर करें. तो मुझे सही लगा मैंने वो किया. 

आहाना का दिल तब रो गया जब पवन जी ने सॉरी बोलकर उन्हें गले लगाया. क्योंकि एक्ट्रेस ने उनकी मां के पैर छुए थे. आहाना ने कहा कि उनके इस अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया. यही बड़प्पन होता है, वो 15 लोग एक तरफ और पवन जी एक तरफ हैं. मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोल सकती.

