Film Wrap: प्रेग्नेंट परिणीति की राघव ने दिखाई झलक, असरानी का निधन से पहले का वीडियो वायरल

बुधवार को एंटरटेनमें की दुनिया में क्या खास हुआ, आइये आपको हमारे फिल्म रैप में बताते हैं. राघव चड्ढा-परिणीति चोपड़ा पेरेंट बन चुके हैं, परिणीति ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है, लेकिन अब राघव ने पत्नी की अनसीन फोटोज शेयर की हैं, जहां वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही है.

राघव चड्ढा ने परिणीति को किया बर्थडे विश (Credit: Instagram/@raghavchadha)
राघव चड्ढा ने परिणीति को किया बर्थडे विश (Credit: Instagram/@raghavchadha)

बुधवार को मनोरंजन जगत में कई बड़ी खबरें सामने आईं. आइए आपको हमारे फिल्म रैप में बताते हैं क्या रहा खास. राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा अब माता-पिता बन गए हैं. परिणीति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है. इसी बीच, राघव ने अपनी पत्नी की कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें परिणीति अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं. वहीं गोवर्धन असरानी के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में है. एक्टर के निधन से पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है जहां वो मस्ती से डांस करते नजर आ रहे हैं. 

'रोजी-रोटी बंद हो जाएगी' पवन सिंह के लिए बोलीं ज्योति, छलके आंसू

पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादीशुदा मुद्दा हर दिन एक नया मोड़ लेता दिख रहा है. इस बीच ज्योति सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. चुनाव में बिजी चल रहीं ज्योति सिंह को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पवन सिंह की है. लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं. बिहार तक संग एक्सक्लूसिव बातचीत में ज्योति सिंह ने पति और उनके परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है.  

'तुमपर गर्व है', अनुष्का शर्मा की भाभी चेतना के लिए पोस्ट, इमोशनल हुए फैंस 

न्यू मॉम परिणीति को पति राघव चड्ढा ने दी बर्थडे की बधाई, बेबी बंप को किया Kiss

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिन सांतवे आसमान पर हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया है. आज परिणीति अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.

निधन से 10 दिन पहले इवेंट में पहुंचे थे असरानी, सिंधी गानों पर किया था डांस, आखिरी वीडियो वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हें असरानी के नाम से जाना जाता था. सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन असरानी ने लंबी बीमारी के बाद अपनी अंतिम सांस ली. वो 84 साल के थे. उनके निधन ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को शोक में डाल दिया है. अब एक असरानी का एक इमोशनल वीडियो सामने आया है. ये वीडियो उनके निधन से सिर्फ दस दिन पहले का है.

जिसे कहा गया 'हीरो जैसे नहीं दिखते', उस एक्टर ने लगाई 100 करोड़ की हैट्रिक 

एक्टर प्रदीप रंगनाथन को फॉलो करने वाले जानते हैं कि वो तमिल सिनेमा में एक नए सुपरस्टार को उभरता देख रहे हैं. प्रदीप की लेटेस्ट फिल्म 'डूड' पिछले वीकेंड थिएटर्स में रिलीज हुई थी. दिवाली के मौके पर आई उनकी ये फिल्म तगड़ा धमाका कर रही है. वायरल कंटेंट और शॉर्ट फिल्में बनाने वाले प्रदीप रंगनाथन एक डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आए थे. 

---- समाप्त ----
