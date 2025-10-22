'रोजी-रोटी बंद हो जाएगी' पवन सिंह के लिए बोलीं ज्योति, छलके आंसू

पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादीशुदा मुद्दा हर दिन एक नया मोड़ लेता दिख रहा है. इस बीच ज्योति सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. चुनाव में बिजी चल रहीं ज्योति सिंह को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पवन सिंह की है. लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं. बिहार तक संग एक्सक्लूसिव बातचीत में ज्योति सिंह ने पति और उनके परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पवन सिंह का साथ चाहती हैं ज्योति

ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या वो पवन सिंह से आज भी उतना ही प्रेम करती हैं? जवाब में उन्होंने कहा- देखिए लोग पता नहीं किस तरह से देखते हैं. मैं सच्चाई आपको बता रही हूं कि मैं पवन जी से लड़ ही रही हूं, पवन सिंह जी के लिए. देखिए जितने भी लोगों ने बातें की कि ज्योति सिंह सही या पवन सिंह गलत. पवन सिंह सही या ज्योति सिंह गलत. मुझे लगता है कि ये सारी जनता मिलकर अगर ये आवाज उठाती कि ज्योति सिंह, पवन सिंह को एक होना चाहिए. तो आज ज्योति सिंह और पवन एक होते.

मैं कह रही हूं कि मुझे मेरा पति मिल जाए. मेरी पति से बातचीत हो जाए. मैं चाहती हूं कि हम एक हो जाएं. कौन औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति साथ हो. एक पति के साथ होने से बहुत ताकत मिलती है. एक उनका साथ नहीं मिलता है, तो बहुत जगह मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूं. खैर, अगर मनुष्य जीवन मिला है, तो संघर्ष है. इतना कहकर ज्योति इमोशनल हो गईं और उनके आंसू छलक गए.

पवन सिंह की वजह से हुआ विवाद?

ज्योति सिंह से पूछा गया कि काराकाट चुनाव में पवन सिंह आपके साथ नहीं हैं, तो क्या कमी महससू हो रही है? इस पर ज्योति सिंह ने कहा कि कई जगह महसूस होता है कि अगर वो साथ होते, तो ऐसा नहीं होता. लेकिन भगवान महादेव के भरोसे लड़ रही हूं. लोगों ने इसे चुनाव से जोड़ दिया है. पति, पत्नी का रिश्ता बिना स्वर्थ का होता है. ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है. जो चीज मेरे पति की है, वो मेरी है. जो मेरा है, वो मेरे पति का है.

पवन सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए उनसे झगड़ा कर रही हैं. पति के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा- मैं जानती हूं कि वो शब्द पवन सिंह जी के नहीं थे. दिल टूटा था जब मैं उनसे मिलने लखनऊ गई और वहां पुलिस पहुंच गई. लोकसभा चुनाव में उनके एक कॉल पर मैं उनके साथ थी. कल को अगर हम लोग एक हो गए, तो जो इनके समर्थक हैं. वो किस मुंह से मुझे भाभी बोलेंगे.

अच्छे इंसान हैं पवन सिंह

ज्योति ने कहा कि एक महिला होकर मैं सात साल से संघर्ष कर रही हूं. वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं. वो जो चीज सुनते हैं. वही सच मानते हैं. परिवार और दोस्त उनके कान भरते हैं. मैं उनसे 15 दिन का समय मांग रही थी, उनके साथ रहने के लिए. लेकिन उनके भाई धनंजय ने नहीं दिया. मैं 15 दिन में अपने पति के दिल में जगह बना सकती हूं. लेकि पवन सिंह अगर अपनी पत्नी को अपना लेते हैं, तो उनकी रोजी-रोटी बंद हो जाएगी. उनका परिवार नहीं चाहता कि हम साथ रहें.

ज्योति सिंह ने पूछा गया कि क्या अक्षरा की वजह से उनका और पवन सिंह का रिश्ता बिगड़ा है. उन्होंने कहा कि इस पर मैं क्या बोलूं. वो भी एक महिला हैं. मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी.



