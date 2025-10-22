जिसे कहा गया 'हीरो जैसे नहीं दिखते', उस एक्टर ने लगाई 100 करोड़ की हैट्रिक

एक्टर प्रदीप रंगनाथन को फॉलो करने वाले जानते हैं कि वो तमिल सिनेमा में एक नए सुपरस्टार को उभरता देख रहे हैं. प्रदीप की लेटेस्ट फिल्म 'डूड' पिछले वीकेंड थिएटर्स में रिलीज हुई थी. दिवाली के मौके पर आई उनकी ये फिल्म तगड़ा धमाका कर रही है. वायरल कंटेंट और शॉर्ट फिल्में बनाने वाले प्रदीप रंगनाथन एक डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में आए थे.

अपने लुक्स की वजह से प्रदीप एक ट्रेडिशनल फिल्मी हीरो से बहुत अलग हैं मगर उनका स्वैग किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है. प्रदीप के लुक्स पर एक जर्नलिस्ट का विवादित कमेंट हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था. मगर आज उनका जलवा ऐसा है कि वो इस साल तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े स्टार बनने जा रहे हैं. अब वो ऐसा कमाल करने जा रहे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में उन्हें एक तगड़ा स्टार बना सकता है.

'डूड' का धमाका

प्रदीप रंगनाथन की फिल्म 'डूड' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म के ट्रेलर्स और गानों को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म का हिट होना तय माना जा रहा था. इस भविष्यवाणी को 'डूड' ने सच साबित कर दिया है. इस फिल्म ने पहले ही दिन से धमाकेदार कमाई शुरू कर दी थी. मेकर्स का शेयर किया ऑफिशियल डेटा बताता है कि सोमवार को दिवाली के कलेक्शन के साथ, 'डूड' ने 4 दिन में 83 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. अब ये तेजी से 100 करोड़ का लैंडमार्क पार करने की तरफ बढ़ रही है.

करियर की शुरुआत में ही 100 की हैट्रिक

प्रदीप रंगनाथन ने बतौर डायरेक्टर 'कोमाली' (2019) से शुरुआत की थी और फिल्म के हीरो रवि मोहन को एक अच्छी हिट दी थी. अपनी अगली फिल्म 'लव टुडे' (2022) में प्रदीप एक नए चेहरे को कास्ट करना चाहते थे. तो उन्होंने तय किया कि फिल्म में लीड रोल वो खुद ही करेंगे. बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म 'लव टुडे' ने 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

प्रदीप की दूसरी फिल्म 'ड्रैगन' इस साल की शुरुआत में आई. वर्ल्डवाइड 150 करोड़ कलेक्शन के साथ ये कुछ समय के लिए साल की टॉप तमिल फिल्म भी थी. अब उनकी लेटेस्ट फिल्म 'डूड' जिस तरह आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है ये भी आराम से 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

इस साल 550 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली फिल्म 'कुली' के साथ रजनीकांत सबसे बड़े तमिल स्टार हैं. उनके बाद अजित कुमार हैं जिनकी 'गुड बैड अग्ली' ने करीब 250 करोड़ का बिजनेस किया था. मगर अब इन दोनों ही स्टार्स की कोई फिल्म इस साल नहीं रिलीज होने वाली.

'ड्रैगन' के बाद 'डूड' को जोड़ लें तो प्रदीप की ये दोनों फिल्में इस साल 300 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने जा रही हैं. जबकि उनकी एक फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' अभी रिलीज होनी बाकी है और इसका माहौल अभी से बहुत सॉलिड बन रहा है. यानी इस साल वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़े स्टार बनने जा रहे हैं.

प्रदीप के लुक्स को किया जाता रहा है टारगेट

फिल्मी हीरो की ट्रेडिशनल परिभाषा के हिसाब से प्रदीप बहुत अलग हैं और कई बार इसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. मगर उन्होंने ट्रोलिंग का जवाब अपने काम से दिया. हाल ही में 'डूड' के प्रमोशन पर एक रिपोर्टर ने प्रदीप से उनके लुक्स को लेकर ऐसा सवाल किया था जिसने एक विवाद खड़ा कर दिया.

इस रिपोर्टर ने एक इवेंट में प्रदीप से सवाल करते हुए कहा था कि वो 'हीरो मैटेरियल' नहीं लगते, तो उन्हें मिली ये कामयाबी कड़ी मेहनत से मिली है या खुशकिस्मती से? इस सवाल को सुनकर प्रदीप कुछ सेकंड के लिए खामोश रह गए थे. हालांकि, 'डूड' में उनके कोस्टार और इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर शरत कुमार ने तुरंत रिपोर्टर को रोकते हुए जवाब दिया था. उन्होंने बड़े धैर्य के साथ जवाब देते हुए कहा, 'यहां मौजूद हर आदमी हीरो है. समाज के हित में काम करने वाला हर व्यक्ति हीरो है.'

इसके बाद प्रदीप अपनी फिल्म प्रमोट करने साउथ स्टार नागार्जुन के टीवी शो 'बिग बॉस' (तेलुगू) पर भी पहुंचे थे. नागार्जुन ने इस घटना पर रियेक्ट करते हुए प्रदीप की तुलना रजनीकांत से की थी. उन्होंने कहा कि लुक्स के हिसाब से जैसे रजनीकांत ने एक बने बनाए सिस्टम को तोड़ा था, वैसे ही अब प्रदीप इसे तोड़ रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रदीप पर इस कमेंट के लिए रिपोर्टर को खूब सुनाई थी. मगर प्रदीप इस दौरान शांत ही बने रहे और उन्होंने बस एक इंटरव्यू में इतना कहा कि उन्हें बचपन से बॉडी शेमिंग झेलने और बुली होने की आदत पड़ चुकी है. इसलिए अब उन्हें ऐसे कमेंट्स से फर्क नहीं पड़ता.

जिन प्रदीप को रिपोर्टर ने 'हीरो मैटेरियल नहीं हो' कहा था, उन्हें शायद 'डूड' से उनका जवाब मिल गया होगा. 'डूड' भी प्रदीप की पिछली दो फिल्मों की तरह 100 करोड़ ग्रॉस का आंकड़ा पार करने जा रही है. और इसके साथ ही प्रदीप इस साल इंडस्ट्री के दूसरे सबसे टॉप स्टार भी बन जाएंगे.

