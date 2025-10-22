निधन से 10 दिन पहले इवेंट में पहुंचे थे असरानी, सिंधी गानों पर किया था डांस, आखिरी वीडियो वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हें असरानी के नाम से जाना जाता था. सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन असरानी ने लंबी बीमारी के बाद अपनी अंतिम सांस ली. वो 84 साल के थे. उनके निधन ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को शोक में डाल दिया है. अब एक असरानी का एक इमोशनल वीडियो सामने आया है. ये वीडियो उनके निधन से सिर्फ दस दिन पहले का है.
इवेंट में असरानी ने किया था डांस
जब से असरानी की मौत की खबर सोशल मीडिया पर उभरी, तब से असरानी की जीवंतता को सेलिब्रेट करने वाले कई श्रद्धांजलि वाले सामने आए हैं. इनमें एक वीडियो भी शामिल है, जिसमें उन्हें उनकी मौत से 10 दिन पहले एक इवेंट में नाचते हुए देखा जा सकता है. सिंगर पिंकी मैदासानी ने इंस्टाग्राम पर असरानी का ये वीडियो शेयर किया. इसमें वह एक सिंधी गीत पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं और उनके साथ स्टेज पर सीनियर एक्टर असरानी मौजूद हैं. शुरू में असरानी को दूसरों के सहारे खड़े देखा गया. बाद में वह म्यूजिक पर खुशी से डांस करने लगे.
ये वीडियो शेयर करते हुए पिंकी ने लिखा, 'पिछले इवेंट में सिर्फ 10 दिन पहले वह मंच पर थे और सिंधी धुनों पर डांस कर रहे थे. वाह, उन्होंने कितना पूर्ण जीवन जिया, एक सच्चे रत्न कलाकार, हमारे अपने लीजेंड असरानी साहब.' पिंकी की इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई. कई फैंस और फॉलोअर्स ने असरानी की जीवंतता की प्रशंसा की है. कुछ ने उन्हें 'मनोरंजक' और 'महान एक्टर' के रूप में याद किया.
एक यूजर ने लिखा, 'उनकी आत्मा को शांति मिले.' दूसरे ने कमेंट किया, 'वह हमारी मुस्कान थे.' एक और ने लिखा, 'अपने आप में एक लेजेंड. उन्होंने हर किरदार को इतनी ईमानदारी और उत्साह के साथ निभाया. उनके सभी किरदार हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बसे हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले. उनका निधन एक व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है. बहुत दिल तोड़ने वाला. एक अन्य ने लिखा, 'जीना इसी का नाम है.'
पांच दशकों से अधिक के करियर में, असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रिय चेहरों में से एक बन गए. अपनी बेजोड़ हास्य टाइमिंग और अभिव्यंजक प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया. उनकी कई यादगार भूमिकाओं में, 1975 की क्लासिक फिल्म ‘शोले’ में जेल वार्डन की उनकी भूमिका भारतीय पॉप संस्कृति का एक स्थायी हिस्सा बनी हुई है. हाल के वर्षों में, वह ‘भूल भुलैया’, ‘धमाल’, ‘बंटी और बबली 2’, ‘आर... राजकुमार’, ‘ऑल द बेस्ट’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में नजर आए थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी मंजू असरानी, उनकी बहन और उनका भतीजा बचे हैं; दंपति के कोई बच्चे नहीं थे.