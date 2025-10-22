scorecardresearch
 

Feedback

निधन से 10 दिन पहले इवेंट में पहुंचे थे असरानी, सिंधी गानों पर किया था डांस, आखिरी वीडियो वायरल

दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल जीता था. असरानी की एक आखिरी वीडियो अब वायरल हो रही है. इसमें उन्हें निधन से 10 दिन पहले डांस करते हुए देखा जा सकता है.

Advertisement
X
निधन से 10 दिन पहले इवेंट में पहुंचे थे असरानी (Photo: Instagram/@asraniofficial)
निधन से 10 दिन पहले इवेंट में पहुंचे थे असरानी (Photo: Instagram/@asraniofficial)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हें असरानी के नाम से जाना जाता था. सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन असरानी ने लंबी बीमारी के बाद अपनी अंतिम सांस ली. वो 84 साल के थे. उनके निधन ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को शोक में डाल दिया है. अब एक असरानी का एक इमोशनल वीडियो सामने आया है. ये वीडियो उनके निधन से सिर्फ दस दिन पहले का है.

इवेंट में असरानी ने किया था डांस

जब से असरानी की मौत की खबर सोशल मीडिया पर उभरी, तब से असरानी की जीवंतता को सेलिब्रेट करने वाले कई श्रद्धांजलि वाले सामने आए हैं. इनमें एक वीडियो भी शामिल है, जिसमें उन्हें उनकी मौत से 10 दिन पहले एक इवेंट में नाचते हुए देखा जा सकता है. सिंगर पिंकी मैदासानी ने इंस्टाग्राम पर असरानी का ये वीडियो शेयर किया. इसमें वह एक सिंधी गीत पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं और उनके साथ स्टेज पर सीनियर एक्टर असरानी मौजूद हैं. शुरू में असरानी को दूसरों के सहारे खड़े देखा गया. बाद में वह म्यूजिक पर खुशी से डांस करने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

Annu Kapoor
'असरानी की तरह हो मेरा अंतिम संस्कार', क्यों बोले अन्नू कपूर 
Priyadarshan on Asrani
'दर्द के बीच उन्होंने शूटिंग की', असरानी को याद कर बोले प्रियदर्शन 
Asrani's serious characters showed his full acting potential apart from comedy
असरानी की एक्टिंग का असर देखना हो तो सिर्फ उनकी कॉमेडी नहीं, ये किरदार देखना 
Asrani
अम‍िताभ संग जया बच्चन की शादी में असरानी ने निभाया था भाई का फर्ज  
Asarani
'मेरी मौत के बाद...' असरानी की आख‍िरी ख्वाह‍िश, परिवार ने गुपचुप तरीके से की पूरी  

ये वीडियो शेयर करते हुए पिंकी ने लिखा, 'पिछले इवेंट में सिर्फ 10 दिन पहले वह मंच पर थे और सिंधी धुनों पर डांस कर रहे थे. वाह, उन्होंने कितना पूर्ण जीवन जिया, एक सच्चे रत्न कलाकार, हमारे अपने लीजेंड असरानी साहब.' पिंकी की इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई. कई फैंस और फॉलोअर्स ने असरानी की जीवंतता की प्रशंसा की है. कुछ ने उन्हें 'मनोरंजक' और 'महान एक्टर' के रूप में याद किया.

Advertisement

एक यूजर ने लिखा, 'उनकी आत्मा को शांति मिले.' दूसरे ने कमेंट किया, 'वह हमारी मुस्कान थे.' एक और ने लिखा, 'अपने आप में एक लेजेंड. उन्होंने हर किरदार को इतनी ईमानदारी और उत्साह के साथ निभाया. उनके सभी किरदार हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बसे हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले. उनका निधन एक व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है. बहुत दिल तोड़ने वाला. एक अन्य ने लिखा, 'जीना इसी का नाम है.'

पांच दशकों से अधिक के करियर में, असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रिय चेहरों में से एक बन गए. अपनी बेजोड़ हास्य टाइमिंग और अभिव्यंजक प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया. उनकी कई यादगार भूमिकाओं में, 1975 की क्लासिक फिल्म ‘शोले’ में जेल वार्डन की उनकी भूमिका भारतीय पॉप संस्कृति का एक स्थायी हिस्सा बनी हुई है. हाल के वर्षों में, वह ‘भूल भुलैया’, ‘धमाल’, ‘बंटी और बबली 2’, ‘आर... राजकुमार’, ‘ऑल द बेस्ट’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में नजर आए थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी मंजू असरानी, उनकी बहन और उनका भतीजा बचे हैं; दंपति के कोई बच्चे नहीं थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement