scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का बदला अंदाज, बिकिनी में छाई कपूर खानदान की बेटी

फिल्म रैप में आज हम आपको बताएंगे कि 'महाकुंभ' में माला बेचने वालीं मोनालिसा की किस्मत चमक गई है. वो हीरोइन बन गई हैं. सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है.

Advertisement
X
साउथ सिनेमा में छाने को तैयार महाकुंभ गर्ल मोनालिसा (PHOTO: Instagram @Monalisa Official)
साउथ सिनेमा में छाने को तैयार महाकुंभ गर्ल मोनालिसा (PHOTO: Instagram @Monalisa Official)

मनोरंजन की दुनिया में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. वायरल गर्ल मोनालिसा हीरोइन बन गई हैं. वाहबिज दोराबजी ने वजन बढ़ाने को लेकर घर के अंदर काफी कुछ झेला. कपूर खानदान की बेटी खुशी कपूर मंगेतर के साथ रोमांटिक हुई हैं. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं. 

दो सुपरस्टार्स के साथ दिखे अभिषेक बच्चन के पोस्टर, देखते ही बिग बी ने किया पोस्ट, बोले- बड़े..
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. अपने फेसबुक और ट्विटर (X) पर वो लगातार ही पोस्ट करते हैं.

हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा, बदला अंदाज, वायरल लुक देखकर हैरान फैंस
सोशल मीडिया किसी इंसान को रातोंरात कैसे स्टार बना सकता है, इसका जीता-जाता उदाहरण महाकुंभ में वायरल हुईं मोनालिसा हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

monalisa bhosle south debut
झोपड़ी में रहने वाली मोनालिसा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड के बाद मिली साउथ फिल्म 
बिग बॉस-19 में छाने को तैयार नीलम गिरी
पवन सिंह का सपोर्ट-तगड़ा फैंडम, बिग बॉस में गर्दा उड़ा पाएंगी भोजपुरी हसीना नीलम गिरी? 
Salman Khan,Aamir Khan
Film Wrap: सलमान खान की सुरक्षा में हुई चूक, फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' पर आया नया अपडेट 
Mannara Chopra and Mitali Handa
Film wrap: पिता के निधन से टूटीं मनारा चोपड़ा, माला बेचने वाली मोनालिसा के फिरे दिन, बनीं लग्जरी कार की मालकिन! 
Monalisa
महाकुंभ में बेची माला, अब Monalisa के फिरे दिन! 

फेक हैं गौरव खन्ना, निक्की तंबोली ने निकाली भड़ास, बोलीं- कैमरे के पीछे...
टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में सबसे ज्यादा दिलचस्प कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना, जो अपनी पूरी सूझ-बूझ के साथ गेम में आगे बढ़ रहे हैं.

BF की बांहों में रोमांटिक हुई कपूर खानदान की बेटी, बिकिनी में छाई ये हसीना
अंशुला कपूर इन दिनों लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. वो मंगेतर रोहन ठक्कर संग हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड कर रही हैं.

Advertisement

वजन बढ़ने पर पेरेंट्स ने दिए ताने, झेले रिजेक्शन, दर्द से टूटी एक्ट्रेस, बोली- मुझे नीचा...
39 साल की एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी की पर्सनल लाइफ काफी चैलेंजिंग रही है. वो तलाक और बॉडीशेमिंग जैसी चीजों का सामना कर चुकी हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement