Film wrap: हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का बदला अंदाज, बिकिनी में छाई कपूर खानदान की बेटी

मनोरंजन की दुनिया में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. वायरल गर्ल मोनालिसा हीरोइन बन गई हैं. वाहबिज दोराबजी ने वजन बढ़ाने को लेकर घर के अंदर काफी कुछ झेला. कपूर खानदान की बेटी खुशी कपूर मंगेतर के साथ रोमांटिक हुई हैं. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रही हैं.
दो सुपरस्टार्स के साथ दिखे अभिषेक बच्चन के पोस्टर, देखते ही बिग बी ने किया पोस्ट, बोले- बड़े..
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. अपने फेसबुक और ट्विटर (X) पर वो लगातार ही पोस्ट करते हैं.
हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा, बदला अंदाज, वायरल लुक देखकर हैरान फैंस
सोशल मीडिया किसी इंसान को रातोंरात कैसे स्टार बना सकता है, इसका जीता-जाता उदाहरण महाकुंभ में वायरल हुईं मोनालिसा हैं.
फेक हैं गौरव खन्ना, निक्की तंबोली ने निकाली भड़ास, बोलीं- कैमरे के पीछे...
टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में सबसे ज्यादा दिलचस्प कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना, जो अपनी पूरी सूझ-बूझ के साथ गेम में आगे बढ़ रहे हैं.
BF की बांहों में रोमांटिक हुई कपूर खानदान की बेटी, बिकिनी में छाई ये हसीना
अंशुला कपूर इन दिनों लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. वो मंगेतर रोहन ठक्कर संग हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड कर रही हैं.
वजन बढ़ने पर पेरेंट्स ने दिए ताने, झेले रिजेक्शन, दर्द से टूटी एक्ट्रेस, बोली- मुझे नीचा...
39 साल की एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी की पर्सनल लाइफ काफी चैलेंजिंग रही है. वो तलाक और बॉडीशेमिंग जैसी चीजों का सामना कर चुकी हैं.