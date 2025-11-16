Film wrap: हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का बदला अंदाज, बिकिनी में छाई कपूर खानदान की बेटी

फिल्म रैप में आज हम आपको बताएंगे कि 'महाकुंभ' में माला बेचने वालीं मोनालिसा की किस्मत चमक गई है. वो हीरोइन बन गई हैं. सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है.

Advertisement

X