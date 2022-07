ऐश्वर्या राय की फिल्म Ponniyin Selvan का नया मोशन पोस्टर रिलीज, मेकर्स ने किया एडवेंचरस होने का वादा

फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म Ponniyin Selvan उर्फ PS-1 का इंतजार फैंस को लंबे समय से है. इस फिल्म को लेकर खास अपडेट अभी नहीं आई हैं. हालांकि, अब एक नया मोशन पोस्टर मेकर्स ने जरूर रिलीज कर दिया है. इसी के साथ ऐलान किया गया है कि आने वाले हफ्ते में फिल्म को लेकर डिटेल्स सामने आने वाली हैं. ऐसे में आने वाला हफ्ता एडवेंचरस होने वाला है.

सामने आया मोशन पोस्टर

लायका प्रोडक्शन और मद्रास टॉकीज के बैनर तले बनी Ponniyin Selvan दो भागों में रिलीज होने वाली है. अब फिल्म का एक मोशन पोस्टर सामने आया है. इस पोस्टर में चोल साम्राज्य की एक झलक दी गई है. इसमें कुछ लोग चोल राजवंश का झंडा फहराते नजर आ रहे हैं. पोस्टर में लिखा है- चोल राजवंश के लोग आ रहे हैं.

Get ready for an adventure filled week!

The Cholas are coming! #PS1 🗡 @madrastalkies_ @LycaProductions #Maniratnam pic.twitter.com/bZm5BI54sD