राजामौली की 'SSMB 29' के सेट से लीक हुए फोटोज, सामने आया महेश बाबू का लुक

एस.एस.राजामौली और महेश बाबू की फिल्म 'एसएसएमबी 29' के सेट से कुछ फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. जिसमें हम फिल्म के हीरो महेश बाबू को केन्या के जंगल में देख सकते हैं.

एसएसएमबी 29 के सेट पर महेश बाबू (Photo: Instagram @urstrulymahesh, X @danks_uh)
तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों एस.एस.राजामौली संग अपनी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' की शूटिंग कर रहे हैं. मेकर्स अपनी फिल्म से जुड़ी कोई भी न्यूज पब्लिक में नहीं पेश कर रहे हैं. लेकिन अब फिल्म के सेट से कुछ फोटोज लीक हुई हैं जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है.

क्या होगा 'एसएसएमबी 29' में महेश बाबू का लुक?

फिल्म 'एसएसएमबी 29' की पूरी टीम पिछले कुछ दिनों से केन्या के जंगलों में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है. ऐसा कहा जा रहा था कि महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा संग कुछ दमदार एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं. फिल्म में महेश बाबू एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो सिर्फ दुनिया घूमता रहता है. अब फिल्म के सेट से कुछ फोटोज और वीडियोज लीक हुई हैं जिसमें महेश बाबू का लुक और एक्शन सीन्स की एक झलक दिखी है.

X (पहले ट्विटर) पर कुछ अकाउंट्स ने 'एसएसएमबी 29' के सेट की एक फोटो शेयर की है, जिसमें महेश बाबू के हाथ में बांस का डंडा दिखाई देता है. उनके पीछे चेन से बंधा 'जंगल का राजा' यानी शेर भी नजर आता है. महेश ने ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी होती है. उनकी कमर पर एक चाकू भी लगा हुआ होता है जो उनके लुक का एक हिस्सा हो सकता है. 

इसके अलावा एक और फोटो में महेश के हाथों में कुछ नजर आता है, जो सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक नक्शे जैसा है. वहीं सेट का एक वीडियो भी लीक होता है जिसमें महेश कुर्सी पर बैठे हैं. उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और सामने शेर जंगल में खुला घूमता दिखता है. उसके सामने एक पिले कलर का प्लेन भी खड़ा है, जो उड़ने की तैयारी कर रहा है. ये सीन फिल्म के एक एक्शन सीन का माना जा रहा है जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हो सकती हैं.

कब रिलीज होगा 'एसएसएमबी 29' का फर्स्ट लुक टीजर?

अगस्त के महीने में फिल्म के डायरेक्टर एस.एस.राजामौली ने अपने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो जल्द फैंस के लिए अपनी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' का फर्स्ट ग्लिम्प्स रिलीज करेंगे. राजामौली ने कहा था कि उनकी फिल्म इतनी बड़ी है कि सिर्फ एक पोस्टर से वो उसके स्केल को समझा नहीं पाएंगे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वो 'एसएसएमबी 29' का एक स्पेशल फर्स्ट ग्लिम्प्स तैयार कर रहे हैं जो आज से पहले कभी कहीं नहीं देखा गया है. उन्होंने कंफर्म किया था कि नवंबर के महीने में वो अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज करेंगे. बता दें कि 'एसएसएमबी 29' में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन के होने की बात सामने आई है. हालांकि फाइनल कास्ट भी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है. माना जा रहा है कि ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.

