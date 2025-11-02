scorecardresearch
 

महेश बाबू ने खराब किया राजामौली का सरप्राइज? सोशल मीडिया पर रिवील की कास्ट, डायरेक्टर खफा!

तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट तब बढ़ा दी, जब उन्होंने एस.एस.राजामौली से पूछा कि वो कब उनकी आने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाएंगे. लेकिन इसी दौरान एक्टर से भारी चूक हो गई.

महेश बाबू ने बिगाड़ा राजामौली का सरप्राइज? (Photo: India Today)
एस.एस.राजामौली अपनी हर फिल्म से फैंस को सरप्राइज करते आए हैं. फिर चाहे वो उनकी एपिक 'बाहुबली' हो या 'आर.आर.आर'. डायरेक्टर ने अपनी पिछली फिल्मों से लोगों को खूब इंप्रेस किया है. अब वो तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट से भी काफी पहले बनी हुई है.

क्या था राजामौली का सरप्राइज?

महेश बाबू और एस.एस.राजामौली पहली बार किसी फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, जिसका टाइटल अभी 'एसएसएमबी 29' रखा गया है. फिल्म को लेकर वैसे तो अभी तक कुछ खास डीटेल्स सामने नहीं आई है. लेकिन कुछ महीनों पहले खुद डायरेक्टर ने एक पोस्ट शेयर करके हिंट दिया था कि उनकी फिल्म एडवेंचर पर बेस्ड होगी.

राजामौली ने अपने नोट में 'ग्लोबट्रॉटर' यानी दुनिया घूमने वाला लिखा था. इसके साथ ही उन्होंने एक फर्स्ट ग्लिम्प्स दिखाया जिसमें महेश बाबू के गले में लॉकेट देखा गया. डायरेक्टर ने साथ ही ये भी खुलासा किया था कि उनकी फिल्म का फर्स्ट ऑफिशियल लुक टीजर नवंबर महीने में आएगा. अब चूंकि नवंबर आ चुका है, तो महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर राजामौली से सवाल किया. उन्होंने राजामौली से पूछा कि नवंबर शुरू हो चुका है. 

जिसके जवाब में डायरेक्टर ने कहा कि वो इस महीने कौनसी मूवी का रिव्यू चाहते हैं? तो महेश बाबू बोले, 'आपकी महाभारत, जो हमेशा से बन रही है सर...सबसे पहले, आपने नवंबर में हमसे एक वादा किया था. प्लीज अपना वादा निभाएं.' एक्टर की बातों पर राजामौली ने कहा कि नवंबर अभी शुरू ही हुआ है, वो धीरे-धीरे सब चीजें सामने लेकर आएंगे. तो महेश बाबू ने डायरेक्टर की चुटकी लेते हुए कहा, 'कितना धीरे? क्या हम 2030 से शुरू करें? आपको बता दूं कि हमारी देसी गर्ल प्रियंका जनवरी महीने से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हैदराबाद की गलियों के वीडियोज पोस्ट कर रही हैं.'

महेश बाबू ने खोले राज
महेश बाबू ने जैसे ही प्रियंका का नाम लिया, वैसे ही एक्ट्रेस का जवाब आया. उन्होंने कहा, 'हेलो!! हीरो!!! क्या आप चाहते हैं कि मैं सेट पर आपके द्वारा शेयर की गई सारी कहानियां लीक कर दूं?' प्रियंका का नाम सामने आने पर राजामौली नाराज दिखे. उन्होंने महेश बाबू से कहा, 'महेश, तुमने प्रियंका चोपड़ा का नाम क्यों रिवील किया? तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया.'

कब आएगा राजामौली-महेश बाबू की फिल्म का फर्स्ट लुक?

राजामौली की बात सुनकर महेश बाबू ने डायरेक्टर के और सीक्रेट्स खोले. उन्होंने बताया कि फिल्म में मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. एक्टर ने पृथ्वीराज को अपने कमेंट में मेंशन किया. फिर पृथ्वीराज ने भी आगे कहा कि वो इसे और सरप्राइज नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि उनके पास हैदराबाद में छुट्टी बनाने के बहाने खत्म हो चुकी है. फिल्म की कास्ट के बीच की ये जुगलबंदी कई फैंस को पसंद आई है. 

इसी बातचीत में आगे डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि वो संडे के दिन अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक सामने लेकर आएंगे. हालांकि राजामौली ने महेश बाबू की टांग खींचने के लिए बताया कि वो उनका लुक एक हफ्ते बाद रिलीज करेंगे. इस पूरी बातचीत में प्रियंका काफी खुश नजर आई हैं.

