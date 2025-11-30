'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने चली गुजराती फिल्म 'लालो', रच चुकी है इतिहास!

इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए 2025 कई बड़े सरप्राइज लेकर आया. बॉलीवुड से लेकर कन्नड़ तक, ऐसी फिल्मों की एक अच्छी-खासी लिस्ट है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया. अब ये कमाल हो रहा है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में. गुजराती फिल्मों के बॉक्स ऑफिस साइज का आईडिया इस बात से लगा लीजिए कि अभी तक गुजराती सिनेमा के लिए सबसे बड़ा लैंडमार्क 50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन का था. अभी तक सिर्फ एक गुजराती फिल्म ही इस लैंडमार्क को पार कर सकी थी. मगर अब पहली बार एक गुजराती फिल्म, देश की सबसे बड़ी फिल्म को चैलेंज देने जा रही है. अल्लू अर्जुन की पैन इंडियन ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड अब एक गुजराती फिल्म तोड़ने जा रही है.

और पढ़ें

'लालो' के नाम गुजराती सिनेमा का टॉप रिकॉर्ड

10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई गुजराती फिल्म 'लालो कृष्ण सदा सहायते' ने तगड़ा धमाका किया है. पहले दिन मात्र 20 लाख रुपये से ओपनिंग करने वाली इस फिल्म को, रिलीज के 20वें दिन से दर्शक मिलने शुरू हुए थे. आज हाल ये है कि थिएटर्स में दमदार भीड़ के साथ 'लालो' बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर चुकी है. इस वीकेंड एक बार फिर से फिल्म की कमाई बढ़ गई है और ये अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है.

गुरुवार को इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 49वां दिन था. इस दिन 'लालो' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस का आंकड़ा पार कर लिया था. इसी के साथ ये 100 करोड़ कमाने वाली पहली गुजराती फिल्म बन गई थी. 'लालो' का रिकॉर्ड कितना तगड़ा है इसे यूं समझिए— इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गुजराती फिल्म 'चाल जीवी लाइए' (2019) है, जिसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ रुपये था. यानी 'लालो' के मुकाबले आधा.

Advertisement

'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने चली 'लालो'

गुजराती फिल्मों के बॉक्स ऑफिस साइज का आईडिया देने वाला एक आंकड़ा ये भी है कि गुजरात में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बॉलीवुड या पैन इंडिया हिट्स थीं. गुजरात में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अभी तक अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के नाम था. अर्जुन की फिल्म ने गुजरात में बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

सैकनिल्क के अनुसार, गुरुवार तक 'लालो' ने इंडिया में 93 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. इस फिल्म के शोज गुजरात तक ही सीमित थे. बीते हफ्ते से इसे हिंदी डबिंग के साथ भी रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी तक फिल्म के हिंदी शोज नहीं नजर आ रहे. हालांकि चर्चा मिलने के बाद इसके ऑरिजिनल गुजराती वर्जन को ही गुजरात के बाहर भी कुछ स्क्रीन्स दी गई हैं. मगर फिल्म के थिएट्रिकल बिजनेस का मुख्य हिस्सा अभी भी गुजरात से ही आ रहा है.

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रविवार या ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक गुजरात में 'लालो' की कमाई 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. और इससे गुजरात में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' पीछे हो जाएगी. कम से कम लॉकडाउन के बाद ये पहली बार होगा कि गुजरात में सबसे बड़ी फिल्म कोई बॉलीवुड या पैन इंडिया रिलीज नहीं, बल्कि लोकल गुजराती फिल्म होगी, ये 'लालो' और गुजराती सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है.

---- समाप्त ----