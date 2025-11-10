महीने भर पुरानी गुजराती फिल्म का धमाका... हर नई फिल्म को पछाड़ा, बॉलीवुड फिल्म 'हक' से डबल कमाई!

इस साल फिल्म बिजनेस ने काफी सरप्राइज देखे हैं. पूरी तरह न्यूकमर्स के लीड रोल वाली 'सैयारा' सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बनी. इंडिया में बनी एनिमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्हा', साल की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है. और बिना किसी उम्मीद के रिलीज हुई 'एक दीवाने की दीवानियत' ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. इस कड़ी में अगला बड़ा सरप्राइज गुजराती सिनेमा से आया है. गुजराती फिल्म 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' एक महीने पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी. तब ये फिल्म दर्शकों को तरस रही थी. अब ये इस लेवल पर चल रही है कि इसने बीते वीकेंड में नई-पुरानी, बॉलीवुड-साउथ हर फिल्म से ज्यादा कमाई कर डाली.

एक महीने पहले रिलीज हुई फिल्म का धमाका

बीते वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के सामने कई फिल्में बड़े पर्दे पर रहीं. मगर 'लालो' इन सभी में से सबसे दमदार परफॉरमेंस वाली फिल्म साबित हुई. ये फिल्म 10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार इसने पहले दिन करीब 2 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. दिवाली के बाद इसका डेली कलेक्शन पहली बार 10 लाख के आंकड़े तक पहुंचा. मगर इसके बाद फिल्म इस तरह रॉकेट बनी कि आज ट्रेड एक्सपर्ट्स हक्के-बक्के होकर इसे देख रहे हैं. चौथे हफ्ते में पहली बार 1 करोड़ रुपये का डेली कलेक्शन देखने वाली 'लालो' बीते वीकेंड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई.

पिछले पूरे हफ्ते में 2 करोड़ की रेंज में कलेक्शन कर रही 'लालो' की कमाई शनिवार को डबल से भी ज्यादा बढ़ गई. शनिवार, थिएटर्स में इस फिल्म का 30वां दिन था और इस दिन फिल्म ने 4.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. रविवार को फिल्म ने एक बार फिर से तगड़ा जंप देखा और 7 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. अब 31 दिन में इसका टोटल नेट कलेक्शन 27 करोड़ से ज्यादा हो गया है. सिर्फ पिछले वीकेंड में ही 'लालो' ने 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जो इसकी कुल कमाई के आधे से ज्यादा है. ये बताता है कि इस समय इस फिल्म का क्रेज कैसा चल रहा है.

हर फिल्म से बड़ी साबित हुई 'लालो'

संडे को बॉलीवुड फिल्म 'हक' ने करीब 4 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि, रश्मिका मंदाना की तेलुगू-हिंदी में आई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने संडे को 3 करोड़ का कलेक्शन किया. पैन इंडियन फिल्म 'जटाधरा' ने पूरे 1 करोड़ भी नहीं कमाए हैं. और पिछले हफ्ते आई 'द ताज स्टोरी' ने 2 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया.

ये सारी फिल्में जब थिएटर्स में पहुंचीं तब 'लालो' को रिलीज हुए दो हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका था. लेकिन रिलीज के 31वें दिन इसने 7 करोड़ कमाए, जहां थिएटर्स में चल रहीं अच्छी-खासी चर्चित फिल्में संडे को 5 करोड़ भी कलेक्शन नहीं कर पाईं. ये बॉलीवुड रिलीज 'हक' से ऑलमोस्ट डबल कहा जा सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले कोई गुजराती फिल्म एक दिन में 4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन भी नहीं कर सकी थी.

सैकनिल्क के अनुसार, 'लालो' अबतक 31 दिनों में 32 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. अब ये इस साल की सबसे बड़ी गुजराती फिल्म बन चुकी है. गुजराती में सबसे बड़ी फिल्म अभी तक 'चाल जीवी लाइये' (2019) है, जिसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ से ज्यादा था. '3 इक्का' (2023) और 'झामकुड़ी' (2024) 25 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन के साथ दूसरे नंबर पर थीं. मगर अब 'लालो' इन्हें ओवरटेक कर चुकी है. जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रही है, जल्द ही ये सबसे बड़ी गुजराती फिल्म बनने वाली है.

