सिकंदर, कुली, वॉर 2 ने चूका निशाना... क्या अब 'कांतारा चैप्टर 1' बनेगी साल की सबसे बड़ी फिल्म?

'कांतारा' जब 2022 में रिलीज हुई थी, तो सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में से एक थी. अब 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज होने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बने. ये उम्मीद क्यों है, क्या इस उम्मीद में कोई वाजिब कारण है? चलिए बताते हैं.

3 साल पहले जब ऋषभ शेट्टी अपनी डायरेक्ट की हुई और अपने ही लीड रोल वाली कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' लेकर आए तो एक दुर्लभ जादू हुआ. कर्नाटक के बाहर बाकी देश के सिनेमा लवर्स ने 'कांतारा' का ऑरिजिनल कन्नड़ ट्रेलर, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा. यूट्यूब पर ट्रेलर के कमेंट्स में लोग डिमांड करने लगे कि फिल्म उनकी भाषा में भी रिलीज की जाए.

फिल्म के मेकर्स, होम्बाले फिल्म्स ने माहौल परखा और एक-एक करके दूसरी भाषाओं में भी इसे रिलीज कर दिया. जब 'कांतारा' ने अपना बॉक्स ऑफिस रन खत्म किया तो ये कन्नड़ के साथ-साथ हिंदी, तेलुगू, तमिल और मलयालम में भी हिट हो चुकी थी. मात्र 16 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भारत में 300 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी थी. जनता अब इस फिल्म का सीक्वल मांगने लगी.

'कांतारा' देखकर चकित रह गए थे दर्शक, 'कांतारा चैप्टर 1' से हैं और बड़ी उम्मीद (Photo: IMDB)

ऋषभ शेट्टी ने 2023 के अंत में सीक्वल तो नहीं, मगर 'कांतारा' का प्रीक्वल अनाउंस किया. यानी अब वो कहानी को और पीछे लेकर जाएंगे और फिल्म का टाइटल होगा 'कांतारा चैप्टर 1'. दो साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म आ रही है, फैन्स एक्साइटेड हैं. मगर अब इससे केवल ब्लॉकबस्टर बनने की उम्मीद ही नहीं है. इससे एक और बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है. क्या है ये उम्मीद? और 'कांतारा चैप्टर 1' से क्यों लगाई जा रही है? चलिए बताते हैं.

जिन फिल्मों से चाहिए था धमाका, वो निकल गईं कमजोर

2025 की शुरुआत में चलिए, जनवरी के पहले हफ्ते में. अब इस सवाल का जवाब सोचिए- इस साल की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी होगी? इसके जवाब में लोग ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का नाम खूब ले रहे थे.

डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ रजनीकांत की फिल्म 'कुली' भी एक पॉपुलर ऑप्शन थी. कुछ लोग 'हाउसफुल 5' वाले भी थे. कुछ के लिए आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' भी एक ऑप्शन था. सितंबर आधा खत्म हो चुका है और इनमें से कोई भी फिल्म इस साल सबसे बड़ी इंडियन फिल्म नहीं है.

जहां 'वॉर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ही लगभग 'वॉर' के सिर्फ इंडिया कलेक्शन के बराबर रहा. वहीं 'कुली' 500 करोड़ पार करने में हांफने लगी, जबकि अब इंडियन फिल्मों के लिए 'बड़ी फिल्म' कहलाने का पैमाना 1000 करोड़ बन चुका है. इन सबको सरप्राइज करते हुए विक्की कौशल की 'छावा' जरूर 800 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन बटोर लाई. मगर साल की शुरुआत में इससे किसी को भी इतनी बड़ी उम्मीदें नहीं थीं. इसलिए ये तो एक सरप्राइज था.

'कांतारा चैप्टर 1' पर क्यों टिकीं उम्मीदें?

ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा' बनाते हुए फिल्ममेकिंग की जो मास्टरी और माइथोलॉजी के प्रति जो सम्मान दिखाया था, वो 'कांतारा चैप्टर 1' की राह देखने की सबसे बड़ी वजह है. पहली फिल्म की कहानी में दक्षिण कर्नाटक की माइथोलॉजी से जुड़े पंजुरली देव की स्पिरिट, आज के दौर में अपने भक्तों की मदद करने आई थी. इस स्पिरिट, इसके असर और इसकी शक्ति के साथ फिल्म ने पूरा न्याय किया था. मगर फिल्म की कहानी का फोकस आज के दौर के गांव और उसके हीरो शिवा पर था.

ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल के साथ-साथ, खुद डायरेक्ट भी की थी 'कांतारा' (Photo: IMDB)

'कांतारा चैप्टर 1' अब पंजुरली देव की ही कहानी को प्राथमिकता से दिखाएगी. ये कहानी करीब 1500-2000 साल पहले, कर्नाटक के कदंब शासकों के दौर में सेट होगी. यानी माइथोलॉजिकल होने के साथ-साथ ये फिल्म एक हिस्टोरिकल भी होगी. इस बार भी फिल्म की मेकिंग से जुड़ी खबरें बताती हैं कि ऋषभ ने कर्नाटक की प्राकृतिक खूबसूरती और ऑन लोकेशन शूट्स का भरपूर इस्तेमाल किया है, जो पिछली बार की ही तरह स्क्रीन पर शानदार विजुअल्स लेकर आएगा.

विजुअल्स का कमाल तो ऐसा है कि जहां IMAX फॉर्मेट में अबतक बड़ी फिल्मों को एक से दो भाषा में ही रिलीज मिलती थी. वहीं, 'कांतारा चैप्टर 1' को पांचों भाषाओं में IMAX रिलीज मिल रही है. मेकर्स को अपनी फिल्म पर इतना भरोसा है कि उन्होंने एकसाथ 30 देशों में इसे रिलीज करने का प्लान बनाया है. 'कांतारा' अपने आप में विजुअली बहुत अद्भुत लग रही थी. नई फिल्म में फिल्म प्रदर्शकों का कॉन्फिडेंस बताता है कि उन्हें यकीनन फिल्म की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं, जिनसे वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं.

लॉकडाउन के बाद दर्शकों की चॉइस भी बदली है. दर्शक उन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं जिनका स्वाद वो पहले चख चुके हैं. इस मामले में 'कांतारा' का क्रेज और इसकी पॉपुलैरिटी तो आपको याद ही होगी. जाहिर है कि अपने वक्त में दर्शकों को चकित कर देने वाली फिल्म का जब सीक्वल या प्रीक्वल आएगा तो उत्साह वैसे ही चरम पर होगा.

जो फिल्म बिना किसी उम्मीद के वर्ल्डवाइड 400 करोड़ कमा सकती है, जब दर्शक उसके लिए टकटकी लगाए बैठे हों तो वो कितना बड़ा धमाका कर सकती है, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. इसलिए 'कांतारा चैप्टर 1' से 1000 करोड़ तक पहुंचने और साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनने की उम्मीद की जा सकती है. सारा दारोमदार अब फिल्म के कंटेंट पर है. और 'कांतारा चैप्टर 1' में कितना दम है ये 2 अक्टूबर को पता चलने ही वाला है.

