'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में 100 करोड़ पार, पहली फिल्म से दोगुनी कमाई के लिए तैयार!

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में जबरदस्त कामयाब हो रही है. पहले वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करने वाली इस फिल्म ने अब एक नया लैंडमार्क पार कर लिया है. हिंदी में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन से भी बेहतर चल रहा है.

'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई 7 दिन बाद भी दमदार (Photo: Instagram / hombalefilms)
'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई 7 दिन बाद भी दमदार (Photo: Instagram / hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' का तूफान अभी बॉक्स ऑफिस पर स्लो पड़ने के मूड में हरगिज नहीं है. पिछले गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन से ही दमदार शुरुआत की थी और बड़े टोटल के लिए तैयार नजर आ रही थी. अब 7 दिन में इसने बॉक्स ऑफिस पर एक और तगड़ा लैंडमार्क पार कर लिया है. 

'कांतारा चैप्टर 1' का ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर ही रहा है, इसके हिंदी वर्जन ने भी तगड़ी कमाई की है. हिंदी वर्जन का कलेक्शन अब कन्नड़ वर्जन को तो पार कर ही चुका है, ये अब एक और तगड़ा कमाल भी करने जा रहा है. 

'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी कलेक्शन 
पहले वीकेंड में ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने हिंदी में 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. मंडे टेस्ट में इसने 8.7 करोड़ के साथ दिखाया कि कामकाजी दिनों में भी इसका क्रेज कम होने वाला नहीं है. मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स के ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे ऑफर में टिकट सस्ते होने का फायदा ये हुआ कि कलेक्शन में एक बड़ा जंप आया. 'कांतारा चैप्टर 1' ने इस दिन हिंदी में 11.20 करोड़ नेट कलेक्शन किया. अब फिल्म का बड़ा टेस्ट ये था कि टिकट रेट वापस सोमवार जैसे होने पर क्या ये उसी लेवल पर कमाई कर पाएगी?

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बता रहे हैं कि बुधवार को भी फिल्म ने मंडे वाले लेवल पर ही कलेक्शन किया है जो बहुत कम देखने में आता है. सैकनिल्क का अनुमान कहता है कि सातवें दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में करीब 8.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अब 7 दिन में इसका हिंदी कलेक्शन लगभग 103 करोड़ रुपये हो गया है. 

7 दिन में ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने सलमान खान की 'सिकंदर', अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' और 'केसरी चैप्टर 2' से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. 

इंडिया कलेक्शन ने भी किया कमाल 
हिंदी में तो 'कांतारा चैप्टर 1' का कलेक्शन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही चुका है, ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन भी ऑलमोस्ट 99 करोड़ तक पहुंच चुका है. इस गुरुवार को ये भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा. 

तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 60 करोड़ से ज्यादा है और तमिल वर्जन 30 करोड़ के करीब. जबकि मलयालम वर्जन में फिल्म 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है. इस तगड़ी कमाई के साथ फिल्म का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बुधवार को 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. अभी तक 7 दिन में ये फिल्म भारत में 315 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है. 

7 दिन में कर डाली पहली फिल्म से कहीं ज्यादा कमाई 
2022 में ऋषभ शेट्टी जब इस फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म लेकर आए थे तो ये साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट बनी थी. मात्र 16 करोड़ के बजट में बनी 'कांतारा' ने तब इंडिया में करीब 310 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में एक थी. 

अब 7 दिन में ही 'कांतारा चैप्टर 1' ने 315 करोड़ के साथ इसे पीछे छोड़ दिया है. हिंदी वर्जन में तो फिल्म का क्रेज अलग ही लेवल पर है. 'कांतारा' (2022) का हिंदी में लाइफटाइम कलेक्शन करीब 84 करोड़ था. 'कांतारा कैप्टर 1' (हिंदी) बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता 110 करोड़ के करीब खत्म करने वाली है. दूसरे वीकेंड का जंप और फेस्टिवल वाला माहौल इसकी कमाई बढ़ाएगा. दिवाली पर नई फिल्मों के आने से पहले ये हिंदी में 165-170 करोड़ तक कमा सकती है. ये कलेक्शन 'कांतारा' (हिंदी) से दोगुना होगा. 

वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी दमदार 
'कांतारा चैप्टर 1' का रिपोर्टेड बजट करीब 125 करोड़ रुपये है. मंगलवार की कमाई से इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 427 करोड़ रुपये हो गया था. बुधवार को ये 450 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.  यानी गुरुवार और शुक्रवार की कमाई से फिल्म 500 करोड़ वर्ल्डवाइड का आंकड़ा पार कर सकती है. 

बजट के हिसाब से कलेक्शन देखने पर समझ आता है कि ऋषभ शेट्टी ने 'KGF' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके प्रोडक्शन हाउस, होम्बाले फिल्म्स को एक और बड़ी सुपरहिट दी है. 
 

