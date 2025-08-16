Film Wrap: डेटिंग ऐप्स को कंगना ने बताया समाज का गटर, 51 की उम्र में दूसरी शादी को तैयार मलाइका?

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज क्या-क्या हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं. शनिवार के दिन कई रोचक खबरें सामने आई हैं. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च में बड़ा हंगामा हुआ. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स को समाज का गटर बताया. वहीं 'बॉलीवुड डीवा' मलाइका अरोड़ा ने 51 साल की उम्र में दूसरी शादी करने के ख्याल पर बात की.

'बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कोलकाता में बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस... विवेक अग्निहोत्री बोले- ये तानाशाही है

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' रिलीज होने से पहले ही विवाद में आई है. इसके ट्रेलर लॉन्च को कोलकाता में रोका गया. जिसपर डायरेक्टर काफी नाराज हुए. उन्होंने इसे तानाशाही बताया.

5वीं बार पिता बनेगा करोड़पति यूट्यूबर, प्रेग्नेंट हुई दूसरी पत्नी, दी खुशखबरी

यूट्यूबर अरमान मलिर 5वीं बार पिता बनने वाले हैं. उनकी दूसरी पत्नी कृतिका दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इसकी जानकारी अरमान ने अपनी दोनों पत्नियों संग प्रेग्नेंसी टेस्ट की फोटो शेयर कर फैंस को दी.

'हर दिन नमाज पढ़ती हूं' एक्ट्रेस ने दूसरे धर्म में रचाई शादी, हुई ट्रोल, बोली- इंसान बनो

एक्ट्रेस आमना शरीफ ने अपनी इंटरफेथ मैरेज को लेकर बात की है. उनका कहना है कि उन्होंने भले ही हिंदू परिवार में शादी की हो, मगर वो आज भी हर दिन नमाज पढ़ती हैं.

बिग बॉस फेम एक्ट्रेस का डिजाइनर संग स्कैम, ड्रेस लेकर की बुरी हालत, डूबे 85 हजार रुपये

कशिश कपूर पर एक डिजाइनर ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने एक ड्रेस बर्बाद कर दी जिसके बाद डिजाइनर ने उनसे नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा. मगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया.

प्रेग्नेंट थी 'तारक मेहता' एक्ट्रेस, शो से किया बाहर, बोली- बहुत हाथ-पैर जोड़े, लेकिन...

जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर फिर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जब वो साल 2013 में प्रेग्नेंट थीं, तब प्रोड्यूसर ने उन्हें शो से निकाल दिया था. उन्होंने उनके सामने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन असित मोदी ने उनकी बात नहीं मानी.

