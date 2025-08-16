'बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कोलकाता में बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस... विवेक अग्निहोत्री बोले- ये तानाशाही है

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हंगामा मच गया. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च के विरोध में हंगामा मच गया, जिसके बाद उन्हें वेन्यू छोड़कर जाना पड़ा.

बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर हुआ हंगामा?

जानकारी के मुताबिक, विवेक अग्निहोत्री ने फैसला किया था कि वो अपनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करेंगे. उन्होंने एक सिनेमाहॉल में इसे लॉन्च करना था. लेकिन कोलकाता पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है. इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट होटल में इसकी स्क्रीनिंग रखी. यहां भी फिल्म को लेकर हंगामा हुआ और ट्रेलर लॉन्च करने में दिक्कतें आईं. हालांकि तमाम मुश्किलों के बाद अब 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर सामने आ चुका है.

विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि उनकी फिल्म में हंगामा करने लायक ऐसी कोई चीज नहीं थी, जिसके लिए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अड़चन डाली जाए. ऐसे में उनके इवेंट को कैंसिल करवाना और इसमें हंगामा होना 'तानाशाही' के बराबर बात है. इवेंट में विवेक अग्निहोत्री के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी भी पहुंची थीं. यहां दोनों की सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी.

पल्लवी जोशी का फूटा गुस्सा

इस मामले में पल्लवी जोशी का बयान भी सामने आ गया है. उन्होंने दावा किया है, 'जिस तरह से फिल्म को रोका गया है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. इस शहर में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं. एक फिल्मकार और एक्टर के तौर पर हमने जो बनाया है, हमें वो दिखाने नहीं दिया जा रहा. इन्हें किस बात का डर लग रहा है? ऐसा कुछ कश्मीर में नहीं हुआ था. क्या हम ये सोचें कि कश्मीर में बंगाल से बेहतर हाल हैं? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा है. और इसीलिए द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म जरूरी है. मैं चाहती हूं कि भारत का हर एक इंसान इस फिल्म को देखे और बंगाल का सच जाने. ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आर्टिस्ट को इज्जत दे.'

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर की बात करें तो इसमें हिंदू-मुस्लिम दंगों को दिखाया गया है. ये उस जमाने की कहानी है जब देश में गांधी और जिन्नाह रहा करते थे और दोनों के बीच बंगाल को लेकर जंग छिड़ी हुई थी. जिन्नाह को बंगाल का एक हिस्सा चाहिए था, जिसके गांधी खिलाफ थे. ऐसे में हिंदू और मुस्लिम जनता के बीच घमासान होते देखा जा सकता है. ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

