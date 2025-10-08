शादी के बाद भी अक्षरा संग था पवन सिंह का रिश्ता, ज्योति सिंह का खुलासा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच की जंग चरम पर है. दोनों ने 8 अक्टूबर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने रिश्ते के बारे में बात की और एक-दूसरे पर बड़े आरोप लगाए. इस दौरान ज्योति सिंह ने बताया कि बच्चे के लिए रो रहे पवन सिंह उन्हें अबॉर्शन पिल्स खिलाया करते थे. साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि पवन सिंह से उनकी शादी के बाद भी अक्षरा सिंह संग एक्टर का रिश्ता था.

ज्योति सिंह ने बताया कि पवन सिंह के पास एक ऑडियो मैसेज आया था, जिसके बाद उन्होंने ज्योति से रिश्ता खत्म करने का बड़ा कदम उठाया. इस मैसेज में शख्स ने कहा था कि ज्योति के कई मर्दों से संबंध रहे हैं. इसके बाद पवन ने ज्योति की एक न सुनी और उनसे अलग होने का फैसला कर लिया. दोनों की शादी में वहीं से दरार पड़ गई थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें पवन सिंह के दूसरी महिला से जुड़े होने को लेकर कोई जानकारी कभी मिली थी?

ज्योति सिंह का छलका दर्द

ज्योति ने कहा, 'देखिए जब हमारे पिता ने हमारी शादी उनसे की, तो विदाई के समय उन्होंने एक चीज हमारे कान में डाली थी. उन्होंने कहा था कि बेटा आपकी शादी आम इंसान से नहीं हो रही है. आपकी शादी एक स्टार से हो रही है. आपको जीवन में कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. आप कभी भी पूछ लीजिए पवन जी से मैंने उनको इसे चीज को लेकर कभी सवाल नहीं किया है, कभी कुछ नहीं बोला है. हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी. हिंदू सनातन धर्म में भगवद गीता के बहुत मायने हैं. आप भगवद गीता सामने रखवाकर कसम खिला लीजिए, इस चीज (पवन सिंह के दूसरे रिश्तों) का विरोध मेरी तरफ से कभी नहीं किया गया. मैंने बहुत चीजें देखी थीं. लेकिन मेरे कान में वो चीजें आ जाती थीं कि बेटा आपकी शादी नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है.'

अक्षरा सिंह से रहा है पवन का रिश्ता

अक्षरा सिंह भी ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रही हैं. अक्षरा का नाम भी पवन सिंह से लगातार जुड़ा रहा है. बताया जाता है कि दोनों एक वक्त पर रिश्ते में थे. ज्योति के सपोर्ट में उतरीं अक्षरा सिंह अपना दर्द भी बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि उनका भी दर्द ऐसा ही रहा है. इस बारे में ज्योति सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'देखिए वो पवन जी के साथ रही हैं. (हमारी) शादी के बाद तो वो दोनों लोग कुछ महीने बाद अलग हो गए थे. शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो साथ रहे थे. उनका क्या रहा है, क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है. लेकिन हां, मैं ये जरूर बोलूंगी कि एक महिला के साथ तो चीजें हुई नहीं हैं, यहां पर कही महिलाओं की बात आती है. कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पर. तो हो सकता है, जो मैंने झेला है, वो उन्होंने भी झेला है.'

