फिल्म 'मिर्जापुर' से विक्रांत मैसी हुए OUT! अब ये एक्टर बनेगा बबलू पंडित

फिल्म मिर्जापुर की शूटिंग शुरू हो गई है. अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट ये आया कि इसमें विक्रांत मैसी नहीं होंगे. बबलू पंडित के किरदार के लिए मेकर्स ने नए एक्टर की तलाश कर ली है.

फिल्म मिर्जापुर से बाहर हुए विक्रांत मैसी (Photo: Instagram/@vikrantmessey/Jitendrak1)
ओटीटी का सबसे पॉपुलर शो 'मिर्जापुर' अब फिल्म की शक्ल में तब्दील हो चुकी है. इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट वाले बना रहे हैं. इस फिल्म में आपको वहीं पसंदीदा किरदार दिखाई देंगे, जो सीरीज में दिखाई दिए थे. जिसमें कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित का नाम सबसे ऊपर हैं. लेकिन अब पता चला है कि इस फिल्म में विक्रांत मैसी नहीं होंगे.

दरअसल peepingmoon में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत मैसी इस फिल्म में नहीं दिखाई देंगे. मेकर्स की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक विक्रांत को अप्रोच किया गया था लेकिन वो दोबारा इस रोल को निभाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखे.

अब कौन बनेगा बबलू पंडित?
रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह विक्रांत मैसी का वेब सीरीज में रोल खत्म किया गया था, उससे वो काफी निराश थे. वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके किरदार को इस तरह से खत्म किया जाए. लेकिन अब विक्रांत के रिजेक्शन के बाद नए बबलू पंडित की खोज पूरी हो गई है.

कहा जा रहा है कि बबलू पंडित का रोल पंचायत वाले जितेंद्र कुमार को मिल गया है. मेकर्स को जितेंद्र कुमार  बबलू पंडित के रोल में एक दम परफेक्ट लगे हैं. इसी के साथ उन्हें इस फिल्म के लिए भी काफी तगड़ी फीम मिली है. फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है.

विक्रांत मैसी ने दो फिल्मों को किया रिजेक्ट!
बता दें कि फिल्म मिर्जापुर ही नहीं बल्कि विक्रांत ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'डॉन 3' को भी बाय कर दिया है. वो इस फिल्म में  रणवीर सिंह के अपोजिट विलेन बनने वाले थे. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्रांत इस समय श्री श्री रविशंकर पर एक बायोपिक 'व्हाइट' पर काम कर रहे हैं. 

कब रिलीज होगी मिर्जापुर फिल्म?
फिल्म मिर्जापुर का ऐलान 2024 में हुआ था. इसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म का डायरेक्शन गुरमीत सिंह कर रहे हैं, वहीं इसके प्रोड्यूसर पुनीत कृष्णा हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

