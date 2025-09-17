देश की पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म ने ब्लॉकबस्टर 'छावा' को पछाड़ा, 30 करोड़ के बजट में किए बड़े कमाल

'कृष' के बाद से ही जहां बॉलीवुड एक दूसरा पॉपुलर सुपरहीरो खड़ा करने में नाकाम रहा है. वहीं, साउथ से आ रहे देसी सुपरहीरो लगातार जनता को इम्प्रेस कर रहे हैं. अब मलयालम इंडस्ट्री से आई देश की पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म तगड़ा कमाल कर रही है. 'लोका' 28 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ऑरिजिनल मलयालम वर्जन के साथ इसे तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया गया था.

पहला हफ्ता पूरा करने के बाद इसे हिंदी डबिंग के साथ भी उतारा गया. केरल के बाहर लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म लगभग तीन हफ्तों से थिएटर्स में लगातार दमदार तरीके से टिकी हुई है. इंडिया के साथ ही विदेशों में भी इसे जमकर दर्शक मिल रहे हैं. इसी का असर है कि 'लोका' ने अब विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' को भी पीछे छोड़ दिया है.

'लोका' ने तोड़ा 'छावा' का ये रिकॉर्ड

विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' इस साल फरवरी में रिलीज हुई थी. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का कलेक्शन करने वाली 'छावा', 2025 में विदेशों से सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है. इस साल ये पहली फिल्म है जिसने ओवरसीज मार्किट में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बाद में 'एम्पुरान' और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 'सैयारा'ने इसे पीछे छोड़ दिया.

भारत से विदेश तक जमकर कमा रही देश की पहली सुपरहीरो फिल्म 'लोका' (Photo: IMDB)

अब 'लोका' ने भी 'छावा' को पीछे छोड़ दिया है. कल्याणी प्रियदर्शन की ये फिल्म अब 110 करोड़ के ओवरसीज कलेक्शन के साथ, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है.

ओवरसीज में साउथ का राज

इस साल विदेशों से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की बात करें तो लिस्ट कुछ इस तरह है:

1. सैयारा- 171 करोड़

2. एम्पुरान- 142.25 करोड़

3. लोका- 110 करोड़+

4. छावा- 100.90 करोड़

5. गुड बैड अग्ली- 66 करोड़

ओवरसीज में बड़ा कलेक्शन करने वाली फिल्मों के मामले में साउथ इस साल काफी आगे रहा है. इस लिस्ट में जहां 'एम्पुरान' और 'लोका' मलयालम फिल्में हैं. वहीं, 'गुड बैड अग्ली' तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म है.

छोटे बजट में 'लोका' का बड़ा धमाका

कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर 'लोका' 30 करोड़ रुपये के लिमिटेड बजट में बनी सुपरहीरो फिल्म है. मगर इसकी कहानी, स्क्रीनप्ले और विजुअल्स इतने दमदार हैं कि इसे पसंद करने वाले कई-कई बार थिएटर्स का टिकट खरीद चुके हैं.

इस क्रेज का ही असर है कि 30 करोड़ के बजट में बनी 'लोका' वर्ल्डवाइड 252 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. अभी तक मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, सुपरस्टार मोहनलाल की 'एम्पुरान' है जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 267 करोड़ रुपये था. 'लोका' इस आंकड़े के बहुत पास पहुंच चुकी है. देश की ये पहली सुपरहीरो फिल्म जल्द ही अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म भी बन जाएगी.

