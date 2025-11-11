Film Wrap: धर्मेंद्र की मौत की अफवाह से नाराज हेमा मालिनी, आंसू पोंछते हुए अस्पताल पहुंचे बॉबी देओल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैलने के बाद परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई. एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी ने इस झूठी खबर पर नाराजगी जताई. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ठीक हैं. वहीं एक्टर बॉबी देओल आंसू पोंछते हुए अस्पताल पहुंचे. धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. फिल्म रैप में पढ़िए 11 नवंबर, मंगलवार के दिन की बड़ी खबरें.

धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैलने से नाराज हेमा माल‍िनी, बताया कैसा है पति का हाल

मंगलवार को बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया को एक गहरा झटका लगा जब धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैली. कहा गया कि धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. धर्मेंद्र के निधन की खबर झूठी निकली. इसका कंफर्मेंशन बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने दिया है.

जब एक फ्रेम में कैद हुई थीं धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां प्रकाश-हेमा, चर्चा में रही तस्वीर

धर्मेंद्र ने दो शादियों के बावजूद उन्होंने दोनों पत्नियों- प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के साथ रिश्तों की मर्यादा बनाए रखी. अब उन्हें लेकर चल रही अफवाहों के बीच वायरल हो रही है वो दुर्लभ तस्वीर, जिसमें पहली बार दोनों पत्नियां एक ही फ्रेम में नजर आईं. ये तस्वीर धर्मेंद्र के निजी जीवन की सबसे भावनात्मक झलक मानी जाती है.

दिल्ली ब्लास्ट का फिल्म 'धुरंधर' पर असर, रणवीर सिंह ने पोस्टपोन किया ट्रेलर लॉन्च

'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च में लगभग 2000 फैंस शामिल होने वाले थे. लेकिन अब रणवीर सिंह ने ऐलान किया है कि ये ट्रेलर अभी लॉन्च नहीं होगा. एक्टर ने दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति की दुआ भी की.

आंसू पोंछते हुए बॉबी देओल पहुंचे अस्पताल, ईशा-हेमा भी धर्मेंद्र से म‍िलने पहुंचीं

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बीते दिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था. पूरा देओल परिवार इस समय धर्मेंद्र के साथ है. कई बॉलीवुड सितारे भी एक्टर का हालचाल लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र से म‍िलकर अस्पताल से देर शाम निकली हेमा माल‍िनी, चेहरे पर दिखी परेशानी

बॉलीवुड इंडस्ट्री के हीमैन और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. सोमवार को अचानक बतीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. धर्मेंद्र डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनका इलाज चल रहा है. धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देशभर के लोग चिंता में हैं. हर कोई दिग्गज एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहा है.

