जब एक फ्रेम में कैद हुई थीं धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां प्रकाश-हेमा, चर्चा में रही तस्वीर

धर्मेंद्र की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही है. उन्होंने दो शादियां की, दोनों ही पत्नियों के साथ उन्होंने खुशहाल जिंदगी बिताई. पहली शादी उनकी प्रकाश कौर से हुई थी, वहीं दूसरी बार उन्होंने हेमा मालिनी से लव मैरिज की. अब उनके निधन की खबरों के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि बेहद आइकॉनिक है.

जब साथ दिखीं प्रकाश और हेमा

हालांकि धर्मेंद्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए कभी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया. वहीं हेमा ने भी कभी उनकी पहली शादीशुदा जिंदगी में दखल नहीं दिया. दोनों पत्नियां कभी एक-दूसरे से पर्सनली नहीं मिलीं.

बावजूद इसके एक फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी साथ नजर आ रही हैं. ये इकलौती ऐसी तस्वीर हैं जहां दोनों एकसाथ एक पार्टी में मौजूद थीं. इस तस्वीर को बॉलीवुड की सबसे दुर्लभ तस्वीरों में शुमार किया जाता है. क्योंकि यहां धर्मेंद्र के साथ प्रकाश और हेमा दोनों हैं. एक पार्टी में ली गई इस फोटो को प्रकाश-हेमा की इकलौती मुलाकात या सोशल अपीयरेंस भी कहा जाता है.

कभी एक-दूसरे की जिंदगी में नहीं दिया दखल

हेमा ने एक बार जिक्र किया था कि वो प्रकाश से शादी से पहले सिर्फ एक बार एक पब्लिक इवेंट में मिली थीं. लेकिन शादी के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई. माना जा सकता है कि ये तस्वीर तभी की हो.

हेमा मालिनी ये भी बता चुकी हैं कि उनका बंगला जुहू में भले ही प्रकाश और धर्मेंद्र के बंगले के पास था, लेकिन उन्होंने कभी उनके घर की दहलीज को पार नहीं किया. इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो नहीं चाहती थीं कि कोई भी किसी की जिंदगी में दखल दे. वो उस रिश्ते की इज्जत और मर्यादा को बरकरार रखना चाहती थीं.

धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया था, वो पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे. एक्टर पहली पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे. धर्मेंद्र 19 साल के थे जब साल 1954 में उनकी प्रकाश कौर से शादी हुई थी, उन्हें पहली पत्नी से- अजीता, विजेता, सनी और बॉबी देओल हैं. वहीं हेमा से उन्होंने 45 की उम्र में शादी की, जिनसे उन्हें- ईशा और आहना देओल- दो बेटियां हैं.

जब हेमा-धर्मेंद्र के रिश्ते पर बोली थीं प्रकाश

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश ने भी एक बार स्टारडस्ट से हेमा संग पति के रिश्ते के बारे में बात की थी. प्रकाश ने कहा था कि- वो मेरे जीवन के पहले प्यार और आखिरी इंसान हैं. वो मेरे बच्चों के पिता हैं. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं और उनका बहुत सम्मान करती हूं. जो हो गया सो हो गया.

उन्होंने आगे कहा था, 'मुझे नहीं पता कि इसके लिए मुझे उसे दोष देना चाहिए या अपनी किस्मत को लेकिन एक बात तो तय है, वो मुझसे चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ होंगे. मैंने उन पर अपना भरोसा नहीं खोया है. आखिरकार, वो मेरे बच्चों का पिता हैं.'

