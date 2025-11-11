दिल्ली ब्लास्ट का फिल्म 'धुरंधर' पर असर, रणवीर सिंह ने पोस्टपोन किया ट्रेलर लॉन्च

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. इस पिक्चर का ट्रेलर बुधवार, 12 नवंबर 2025 को मुंबई में होने वाला था. मेकर्स ने एक भव्य इवेंट का प्लान बनाया था. लेकिन अब ये प्लान चौपट हो गया है. रिपोर्ट आ रही थी कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को देखते हुए 'धुरंधर' के मेकर्स ट्रेलर लॉन्च को पोस्टपोन कर सकते हैं. अब वही हुआ है.

पोस्टपोन हुआ धुरंधर का ट्रेलर

'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च में लगभग 2000 फैंस शामिल होने वाले थे. लेकिन अब रणवीर सिंह ने ऐलान किया है कि ये ट्रेलर अभी लॉन्च नहीं होगा. एक्टर ने दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति की दुआ भी की. साथ ही पीड़ित परिवार को हौसला भी दिया. मेकर्स की तरफ से आई आधिकारिक अपडेट में लिखा गया है, '12 नवंबर को रिलीज होने वाला धुरंधर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च स्थगित किया जाता है. कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वालों और पीड़ित परिवारों के सम्मान में ये फैसला लिया गया है. ट्रेलर रिलीज की नई तारीख और बाकी डिटेल्स जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी. आपकी समझदारी का शुक्रिया.'

धुरंधर का ट्रेलर हुआ पोस्टपोन (Photo: Screengrab)

रणवीर सिंह ने जताया शोक

इसके अलावा रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पीड़ित परिवार के लिए मैसेज शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'कल शाम दिल्ली में घटी भयानक घटना ने मेरा दिल दहला दिया है. पीड़ित परिवारों को मेरी ओर से संवेदनाएं.' बता दें कि रणवीर के अलावा फिल्म 'धुरंधर' में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बढ़िया कलाकारों ने काम किया है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्हें फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से फेम मिला था. 'धुरंधर', इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. ये 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

रणवीर सिंह ने भेजी संवेदनाएं (Photo: Screengrab)

बीते कई दिनों में फिल्म 'धुरंधर' से सभी एक्टर्स के कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किए गए थे, जिनके चलते फैंस के बीच इसका जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर इसी साल जुलाई में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था. इस धमाकेदार टीजर ने सभी दर्शकों का दिल खुश कर दिया था.

