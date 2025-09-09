scorecardresearch
 

Film Wrap: फोटो के गलत इस्तेमाल पर हाई कोर्ट पहुंचीं ऐश्वर्या, करिश्मा के बच्चों संग हुआ फ्रॉड!

मंगलवार को फिल्म रैप में देखें एंटरटेमेंट की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ. ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी तस्वीर का विज्ञापन में गलत इस्तेमाल होने से रोक लगाने पर हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है. वहीं, करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन ने सौतेली मां प्रिय कपूर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी की 21 मार्च 2025 की वसीयत जाली है।

मंगलवार की बड़ी खबरें (Photo: PTI/Yogen Shah)
मंगलवार को फिल्म रैप में देखें एंटरटेमेंट की दुनिया में क्या कुछ खास हुआ. बॉलीवुड सेलेब्स से जुड़े दो बड़े मामले आज सुर्खियों में रहे. पहला मामला ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ा है. ऐश्वर्या ने हाल ही में हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने अवैध रूप से उनकी तस्वीरों और वीडियो के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है.

वहीं दूसरी ओर, करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है. उनकी अचानक मौत के बाद 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पर पहले से ही टकराव था. अब करिश्मा और संजय के बच्चे, समायरा और किआन कपूर ने प्रिया कपूर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दिखाया गया 21 मार्च 2025 का वसीयतनामा झूठा और फर्जी है. मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.

1 साल की थीं तनीषा जब अलग हुए पेरेंट्स, नहीं मिला पिता का प्यार, कैसे हुई परवरिश?

दिग्गज एक्ट्रेस तनूजा अपने पति शोमू मुखर्जी से दोनों बेटियों- काजोल और तनीषा के जन्म के बाद ही अलग हो गई थीं. लेकिन कपल ने मिलकर बेटियों की परवरिश की. तनीषा ने पेरेंट्स के सेपरेशन पर बात की और बताया कि ये आसान नहीं था, लेकिन मां-पिता दोनों ने ही पूरी कोशिश की हमें बेहतर परवरिश देने की. तनीषा बोलीं- जब मैं सिर्फ एक साल की थी, तभी उन्होंने अलग-अलग रहना शुरू कर दिया था. मैं हमेशा अपनी मां के साथ रही, लेकिन अब जाकर मैं पापा के परिवार का हिस्सा बनना सीख रही हूं.

ऐश्वर्या राय की AI से बनाई गईं तस्वीरें, एक्ट्रेस ने कोर्ट से की रोक लगाने की मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सुर्खियों में हैं. ऐश्वर्या अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की. एक्ट्रेस की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी कोर्ट के पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में ऐश्वर्या की ओर से उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात की. साथ ही एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाने की मांग की है.

Nepal Gen-Z Revolution: नेपाल में आगजनी-हिंसा के बीच मनीषा कोइराला को याद आए दादा बीपी कोइराला, दिया खास मैसेज

नेपाल में जेन जी की क्रांति ने विकराल रूप ले लिया है. सोमवार, 8 सितंबर को नेपाल सरकार ने अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया था. इसके खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया. अब नेपाल में हालात बिगड़े हुए हैं. राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस बीच पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: क‍रिश्मा के बच्चों ने की हाई कोर्ट में अपील, प्र‍िया कपूर ने किया फ्रॉड!

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद शुरू हो गया है. पहले संजय की मां और उनकी पत्नी प्रिया कपूर में विवाद की खबर सामने आई थी, लेकिन अब करिश्मा और संजय के बच्चे समायरा और किआन भी इसमें कूद पड़े हैं. दोनों बच्चों ने प्रिया कपूर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि 21 मार्च 2025 की जो वसीयत दिखाई जा रही है, वह नकली और फर्जी है.

तान्या की मां-परवरिश पर उठाए सवाल, कुनिका पर भड़कीं गौहर, बोलीं- 61 की उम्र में...

बिग ब़ॉस 19 में कैटफाइट चल रही है. कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच का रिश्ता अब बिखरता जा रहा है.

---- समाप्त ----
