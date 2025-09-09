ऐश्वर्या राय की AI से बनाई गईं तस्वीरें, एक्ट्रेस ने कोर्ट से की रोक लगाने की मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सुर्खियों में हैं. ऐश्वर्या अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की. एक्ट्रेस की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी कोर्ट के पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में ऐश्वर्या की ओर से उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात की. साथ ही एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाने की मांग की है.

अवैध रूप से हो रहा ऐश्वर्या की फोटो का इस्तेमाल

असल में ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरें अलग-अलग वेबसाइट पर इस्तेमाल की जा रही हैं. इसपर रोक लगाने के लिए ऐश्वर्या ने कानूनी रास्ता अपनाया है. एक्ट्रेस के वकील ने कोर्ट को उन वेबसाइट्स और कंटेंट के बारे में जानकारी दी, जिन पर बिना इजाजत ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों और नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. कोर्ट में वकील ने एक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि एक्ट्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया है. दूसरी वेबसाइट पर ऐश्वर्या राय के वॉलपेपर और फोटो जैसे कंटेंट डाले गए हैं. वहीं तीसरी कंपनी की ओर से उनकी तस्वीरों वाले टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं.

इसके अलावा संदीप सेठी ने अन्य वेबसाइट के बारे में भी बताया, जो ऐश्वर्या की इजाजत के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने फायदा के लिए कर रही हैं. वकील का कहना था कि ये सभी मिलकर ऐश्वर्या के नाम पर पैसे कमा रहे हैं. साथ ही कोर्ट में यूट्यूब से लिए कुछ स्क्रीनशॉट भी पेश किए गए, जिनमें ऐश्वर्या का चेहरा एआई की मदद से चिपकाया गया है. कोर्ट को बताया गया कि ये तस्वीरें ऐश्वर्या की नहीं हैं और न ही इन्हें लगाने के लिए किसी से इजाजत ली गई है. ये सभी एआई से बनी हैं.

Advertisement

ऐश्वर्या के वकील का आरोप है कि कुछ लोग उनका चेहरा सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं. तो वहीं कुछ सेक्शुअल इच्छाओं को उनके नाम से पूरा कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐश्वर्या राय के वकील ने दलील देते हुए कहा कि बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां उनके पर्सनल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और इन्हें रोका जाना जरूरी है.

कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

ऐसे में कोर्ट ने फिल्म 'अंदाज अपना अपना' के मामले में दिए एक आदेश का उल्लेख किया. उस मामले में आपत्तिजनक लिंक कोर्ट को दिए किए गए थे और फिर गूगल से उन्हें हटा दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा कि आपके संबंध में सिर्फ 151 यूआरएल आदेश का हिस्सा होंगे. आप इन्हें हटाएं. हम हर एक आरोपी के खिलाफ अलग-अलग आदेश पारित करेंगे, क्योंकि प्रार्थनाएं व्यापक हैं. लेकिन हम आदेश अलग से देंगे. ऐश्वर्या राय की फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले यूआरएल को हटाने का आदेश आज शाम तक अपलोड किया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी.

करियर की बात करें तो ऐश्वर्या राय को पिछली बार फिल्म 'पोन्नियन सेल्वन' पार्ट 1 और 2 में देखा गया था. पहला पार्ट 2022 में और दूसरा 2023 में आया था. इस फिल्म में वो नंदिनी के रोल में थी. एक्ट्रेस की परफॉरमेंस को काफी पसंद किया गया था. उन्हें इसके लिए अवॉर्ड भी मिला था.

---- समाप्त ----