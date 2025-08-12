रजनीकांत की 'कुली' के लिए आमिर खान ने लिये 20 करोड़ रुपये, क्या है सच?

सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म 'कुली' की रिलीज डेट करीब आ गई है और फैंस की बेसब्री भी बढ़ गई है. थलाइवा 'रजनीकांत' के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. फिल्म 'कुली' में रजनीकांत के साथ-साथ आमिर खान भी नजर आने वाली हैं. पिक्चर में आमिर ने दाहा नाम के माफिया डॉन का रोल निभाया है. आमिर खान के किरदार को लेकर दर्शकों में अलग ही दिलचस्पी देखने को मिल रही है. इस बीच खबर आई थी कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट 'कुली' में अपने छोटे से रोल के लिए करोड़ों रुपये चार्ज कर रहे हैं.

कुली के लिए आमिर खान ने लिए करोड़ों?

माना जा रहा है कि आमिर खान ने फिल्म 'कुली' में काम करने के लिए 20 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है. अब एक्टर के करीबी सूत्र ने इस खबर को खारिज कर दिया है. सूत्र का कहना है कि आमिर खान ने 'कुली' के लिए एक भी रुपया नहीं लिया है. इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में सूत्र ने कहा, 'आमिर के मन में रजनीकांत और कुली की टीम के लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है. इस प्रोजेक्ट का नैरेशन पूरा सुने बिना ही उन्होंने झट से हां कह दी थी. ये कैमियो उनका तरीका है फिल्म की टीम को अपना प्यार दिखाने की और उन्होंने अपने रोल के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं किए हैं.'

डेकन हेराल्ड की हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि आमिर खान ने फिल्म 'कुली' में कैमियो के लिए 20 करोड़ रूपये चार्ज किए हैं. इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इस फिल्म के लिए रजनीकांत ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा चेक काटा है. उन्होंने 'कुली' के लिए 200 करोड़ रुपये फीस ली है. मेगा स्टार को पहले फिल्म के लिए 150 करोड़ रूपये मिलने वाले थे, लेकिन पिक्चर की एडवांस बुकिंग को देखते हुए इस रकम में बदलाव किया गया था.

फिल्म के बाकी एक्टर्स की बात करें तो खबर है कि नागार्जुन अक्किनेनी को इसके लिए 10 करोड़ रूपये फीस मिली है. वहीं श्रुति हासन को 4 करोड़ रुपये और 'कटप्पा' के रोल से फेमस हुए सत्यराज को 5 करोड़ रुपये फीस दी गई है. कन्नड़ एक्टर उपेंद्र को 5 करोड़ रुपये फीस के तौर पर दिए गए हैं. डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फीस पर भी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि उन्हें इसके लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं. तो वहीं 'कुली' के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन की फीस लगभग 15 करोड़ रुपये है. फिल्म 'कुली', 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. इसका क्लैश ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' से होगा.

