जापानी एनिमे फिल्म का बड़ा धमाका... अक्षय-सलमान की फिल्में ही नहीं, 'सैयारा' से भी ज्यादा डिमांड, बढ़ रहे शोज

पूरे फिल्म बिजनेस को सरप्राइज कर देने वाली 'सैयारा' की एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुंह खुले रह गए थे. किसी ने नहीं सोचा था कि दो न्यूकमर्स की फिल्म के लिए दर्शक इस कदर क्रेजी हो जाएंगे. मगर अब भारत के बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' से भी तगड़ा सरप्राइज निकल आया है.

एक ऐसे टाइप की फिल्म सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग बटोरने की रेस में है, जिस टाइप की फिल्में देश के अधिकतर थिएटर्स में आजतक लगी ही नहीं. सिनेमा के इस टाइप का नाम है-एनिमे. और फिल्म का नाम है- Demon Slayer: Infinity Castle.

ये जापानी एनिमे फिल्म इस साल जापान के बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. और जापानी सिनेमा के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है. फिल्म के रिव्यूज और इसकी चर्चा ने ऐसा माहौल बनाया है कि मेकर्स इस हफ्ते इसे पूरी दुनिया समेत भारत में रिलीज करने जा रहे हैं. जहां अबतक भारत में एनिमे लवर्स को एक सीमित कम्युनिटी माना जाता था, वहीं अब एक एनिमे फिल्म साल की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है.

कैसी है Demon Slayer: Infinity Castle की बुकिंग?

शुक्रवार, 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस एनिमे फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग पिछले हफ्ते शुरू हुई. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले मेकर्स इसे 750 स्क्रीन्स के साथ भारत में रिलीज करना चाहते थे. मगर एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद इसके टिकट धड़ाधड़ बुक होने लगे.

भारत में तमाम बड़ी फिल्मों से आगे निकलने वाली है एनिमे फिल्म की बुकिंग (Photo: Instagram / @crunchyroll_in)

हाल ये है कि Demon Slayer: Infinity Castle के लिए सिर्फ दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों ही नहीं, भुवनेश्वर, प्रयागराज, लखनऊ और जयपुर में भी जबरदस्त बुकिंग हुई है. इन सभी शहरों में जहां कई शोज एडवांस बुकिंग से ही सोल्ड-आउट हो चुके हैं. वहीं अधिकतर शोज में 80% से 90% सीटें भर चुकी हैं. ऐसी तगड़ी डिमांड देखते हुए मेकर्स ने स्क्रीन काउंट भी बढ़ा दिया है.

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब Demon Slayer: Infinity Castle करीब 1700 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी. बुधवार शाम तक सिर्फ तीन बड़ी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में ही इसके 1 लाख 40 हजार से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरुवार दोपहर तक ये आंकड़ा डेढ़ करोड़ के पार जा चुका है.

2025 की बड़ी इंडियन हिट्स से भी आगे जा रही बुकिंग

फिल्म की रिलीज जितनी पास होती है, एडवांस टिकट उतनी तेजी से बिकते हैं. ताबड़तोड़ बुकिंग होना इस बात का सीधा इशारा है कि गैर कानूनी डाउनलोड, टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से फैला एनिमे का क्रेज भारत में बहुत ऊपर जा चुका है. ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आज का दिन खत्म होने तक बुकिंग बड़े आराम से 2 लाख के पार पहुंच जाएगी. लेकिन अभी तक का ट्रेंड कहता है कि देसी जनता के एनिमे प्रेम को बहुत कम आंका जा रहा है. ऐसे में पूरी संभावना ये भी है कि नेशनल चेन्स में इसकी एडवांस बुकिंग 2 लाख से काफी आगे भी निकल जाए.

इस साल नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में, सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग हॉलीवुड फिल्म The Conjuring 4 के लिए हुई. इसके 2 लाख 27 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. दूसरे नंबर पर 'छावा' है जिसके एडवांस में 2 लाख 23 हजार से ज्यादा टिकट बिके थे.

साल की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर 'सैयारा' के लिए नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 1 लाख 93 हजार था. सलमान खान की 'सिकंदर' और अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' के लिए बुकिंग 1.5 लाख से कम थी. यानी अगर आज Demon Slayer: Infinity Castle की बुकिंग ने एक्स्ट्रा रफ्तार पकड़ी, जो फिल्म की रिलीज से पहले आम तौर पर होता ही है, तो इसकी बुकिंग ये सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

कैसा होगा ओपनिंग कलेक्शन?

नेशनल चेन्स में इस साल सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाने वाली The Conjuring 4 का ओपनिंग कलेक्शन 17 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था. दूसरी सबसे बड़ी बुकिंग वाली फिल्म 'छावा' को 33 करोड़ की ओपनिंग मिली थी और 'सैयारा' को 22 करोड़ की.

फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन को बड़ा बनाने में दमदार एडवांस बुकिंग के साथ, वॉक-इन दर्शकों का बड़ा हाथ होता है. इंडियन फिल्मों की रिपोर्ट अगर पहले शोज से अच्छी आती है तो थिएटर पहुंचकर टिकट खरीदने वाले तेजी से बढ़ते हैं. जबकि हॉलीवुड या विदेशी फिल्में देखने वाले दर्शक अधिकतर अपनी चॉइस को लेकर पक्के पाए जाते हैं और अगर उन्हें फिल्म में दिलचस्पी हैं, तो टिकट पहले ही बुक कर लेते हैं.

ऐसे में एडवांस बुकिंग तो बढ़ती है मगर वॉक-इन कम होता है. उदाहरण के लिए- The Conjuring और 'छावा' की एडवांस बुकिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था. मगर दोनों के ओपनिंग कलेक्शन में 15 करोड़ से ज्यादा का अंतर था.

Demon Slayer: Infinity Castle का क्रेज एनिमे लवर्स में ही ज्यादा होगा, जो बुकिंग की शुरुआत में ही तेजी दिखाकर टिकट बुकिंग शुरू कर चुके हैं. ऐसे में इसके वॉक-इन दर्शक बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका ओपनिंग कलेक्शन 15 करोड़ से 17 करोड़ के बीच रह सकता है. हालांकि, अगर एनिमे से अनजान दर्शकों में भी कुछ नया ट्राई करने की एक्साइटमेंट उठी तो ओपनिंग कलेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है.

