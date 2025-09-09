कार्टून से कैसे अलग है एनिमे? जापानी फिल्म लिए क्रेजी हुए देसी फैन्स, 3 दिन पहले ही हाउसफुल हुआ शो

भारत के फिल्म थिएटर्स के लिए 2025 सरप्राइज से भरा साल साबित हो रहा है. जहां पहली बार एक भारतीय एनिमेशन फिल्म, 'महावतार नरसिम्हा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वहीं हॉलीवुड की नॉन-फ्रैंचाइजी फिल्म F1, कई बड़ी भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. अब जापान में बनी एक एनिमे फिल्म Demon Slayer: Infinity Castle (डीमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल) थिएटर्स में धमाका करने की तैयारी में है.

एक तरफ, देसी जनता का एक हिस्सा अभी भी 'एनीमे' और 'कार्टून' में फर्क नहीं कर पाता. दूसरी तरफ, अगले शुक्रवार, 12 सितंबर को आ रही इस जापानी एनिमे फिल्म के अभी से थिएटर्स भरने लगे हैं. चलिए बताते हैं कि क्यों एक एनिमे फिल्म के लिए भारतीय जनता इतनी क्रेजी नजर आ रही है और इस क्रेज का क्या लेवल है.

क्या है एनीमे, कार्टून और मांगा का फर्क?

मांगा, एक जापानी कॉमिक या ग्राफिक नॉवेल को कहा जाता है. और जापान में, वहां की संस्कृति और मिथकों पर बने एनिमेशन को एनिमे कहा जाता है. जहां कार्टून एक 'लाइट एंटरटेनमेंट' वाला माध्यम माना जाता है. वहीं एनिमे में एनिमेटेड विजुअल्स शानदार होते हैं और एनिमेशन की क्वालिटी दमदार रखने पर विशेष फोकस होता है.

एनिमे में कहानियां और किरदार बच्चों या टीनेजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए 'लाइट' नहीं रखे जाते बल्कि इनमें इमोशनल और नैरेटिव डेप्थ होती है. ऊपर से जापान के सांस्कृतिक विचार एनिमे का आधार होते हैं. कंटेंट की ये गहराई ही जापान में बने एनिमेशन शोज और फिल्मों की एक खास पहचान है. इसीलिए 'एनिमेशन' की छत के नीचे ही आने के बावजूद, जापान में बेस्ड इन एनिमेशन फिल्मों को अलग से 'एनिमे' नाम से पहचाना जाता है.

क्यों है जापानी एनिमेफिल्म की इतनी चर्चा?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba मांगा सीरीज का एनिमे सीरीज वर्जन, जापान में पहली बार, 26 एपिसोड के शो की शक्ल में, 2019 में आया. शो का फिनाले एक फिल्म में हुआ- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train. ये फिल्म आज भी सबसे कमाऊ जापानी फिल्म है.

इसी तरह, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba सीरीज में Infity Castle एक स्टोरी आर्क है, जिसे तीन पार्ट में एडाप्ट किया जाना है. पहला पार्ट Demon Slayer: Infinity Castle है. ये जापान में पहली बार जुलाई में रिलीज हुई थी.

दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसे अगस्त में ताईवान, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलिपींस जैसे देशों में रिलीज किया गया, जहां ये खूब कामयाब रही. फिल्म को इंटरनेशनल मार्किट में रिलीज करने की कड़ी में ही इस हफ्ते इसे भारत समेत, यूके और यूएस जैसी बड़ी फिल्म मार्किट में भी रिलीज किया जा रहा है.

भारत में क्यों है इस जापानी एनिमेफिल्म का क्रेज?

एनिमे का भारत में क्रेज भी एक अलग लेवल पर है. नरूटो और ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे शोज टीवी पर भारतीय दर्शकों में बहुत पॉपुलर रहे हैं. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो तमाम एनिमे शोज उपलब्ध हैं ही. 800 से ज्यादा एनिमे शोज का बड़ा कलेक्शन रखने वाली ओटीटी ऐप Crunchyroll का भी भारत में तगड़ा यूजर बेस है.

restofworld.org की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी ने 80 से ज्यादा एनिमे शोज को हिंदी, तमिल, तेलुगू जैसी भारतीय भाषाओं में भी डब किया है. और भारत में इसकी व्यूअरशिप का करीब 65% हिस्सा इन डबिंग वाले शोज से आता है.

भारत में एनिमे लवर्स के अपने फैन क्लब भी हैं जैसे- डेल्ही एनिमे क्लब, मुंबई एनिमे कॉर्प्स, कोलकाता एनिमे क्लब. ये फैन क्लब चुनिंदा मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में एनिमे फिल्मों के शोज भी करवाते रहे हैं. फैन क्लब्स के अलावा पहले भी एनिमे फिल्में भारत के थिएटर्स में रिलीज होती रही हैं, लेकिन बड़े शहरों की गिनी चुनी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स पर.

भारत के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने भी कभी एनिमे फिल्मों को थिएटर्स में दमदार लेवल पर रिलीज करने में बहुत खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. लेकिन इस बीच Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba एनिमे, भारतीय दर्शकों में भी जबरदस्त पैठ बना चुका है.

भारतीय दर्शकों में गैर कानूनी डाउनलोड, ऑनलाइन फैन क्लब्स, टीवी शोज और ओटीटी कंटेंट के जरिए जगह बनाने वाला एनिमे, अब सिनेमा का मेनस्ट्रीम जॉनर बन चुका है. और देश के एनिमे प्रेमियों के लिए अब एक बड़ा मोमेंट आया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श की एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, Demon Slayer: Infinity Castle भारत में 750 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही है.

ये किसी भी नॉर्मल भारतीय फीचर फिल्म के लिए एक ठीकठाक स्क्रीन काउंट माना जाता है और यहां एक एनिमे फिल्म का इतनी स्क्रीन्स पर रिलीज होना एक बड़ी बात है. ऊपर से ये फिल्म ऑरिजिनल जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हो रही है.

कैसी चल रही है एडवांस बुकिंग?

टिकट बुकिंग ऐप बुक माय शो पर, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle को 'इंटरेस्टेड' मार्क किया है. 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के लिए सोमवार को, दोपहर बाद लगभग हर घंटे 4 हजार से ज्यादा टिकट बुक होते नजर आ रहे थे.

दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में इस फिल्म के हिंदी वर्जन का एक शो अभी से हाउसफुल हो चुका है. रिलीज से 3 दिन पहले ही कई थिएटर्स में इसके शोज 70% से 80% तक भरे हुए नजर आ रहे हैं. इंग्लिश वर्जन के लिए भी बुकिंग इसी तरह चल रही है. मुंबई में तो इस फिल्म के शोज सुबह करीब 5 बजे से शुरू होने वाले हैं और एडवांस बुकिंग में पहला शो सुबह 5 बजकर 20 मिनट का है. दिल्ली मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद ही नहीं लखनऊ और पटना जैसे शहरों में भी इस एनिमेफिल्म का क्रेज एडवांस बुकिंग पर नजर आ रहा है.

Demon Slayer: Infinity Castle की जबरदस्त एडवांस बुकिंग देखते हुए ये चांस भी मजबूत हैं कि इसकी स्क्रीन्स बढ़ा दी जाएं. ऐसे में ये जापानी एनिमेफिल्म बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों को टक्कर देती नजर आने वाली है.

