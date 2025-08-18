चौथे हफ्ते में चल रही 'महावतार नरसिम्हा' ने दी रजनीकांत की 'कुली' को मात, सिर्फ हिंदी से कमाए 150 करोड़

मेगास्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने पहले दिन से ही थिएटर्स में जैसी भीड़ जुटाई उससे तय हो गया कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होने वाली है. डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने रजनीकांत को ऐसे फौलादी एक्शन अवतार में पेश किया है, जो फैन्स को बहुत अपील कर रहा है. 'कुली' ने तमिल इंडस्ट्री के लिए बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना दिया.

दूसरी तरफ हिंदी में भी इसने दमदार कमाई शुरू कर दी. वीकेंड में 'कुली' ने हिंदी में अपनी दमदार कमाई तो जारी रखी मगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है. ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर 'महावतार नरसिम्हा'.

हिंदी में कैसा रहा 'कुली' का पहला वीकेंड?

इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज में से एक, 'वॉर 2' के सामने रिलीज हुई 'कुली' को हिंदी वर्जन में बहुत ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलीं. गुरुवार को करीब 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई 'कुली' (हिंदी) ने पहले दिन ही 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये लॉकडाउन के बाद, तमिल इंडस्ट्री से आई किसी फिल्म की, हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग है.

शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 'छुट्टी' का पूरा फायदा फिल्म को मिला और 40% से ज्यादा ग्रोथ के साथ कलेक्शन 6 करोड़ से आगे चला गया. नेशनल हॉलिडे से मिली बड़ी ग्रोथ, शनिवार-रविवार को गायब रही लेकिन कमाई लगभग ओपनिंग के लेवल पर बनी रही. सैकनिल्क के अनुसार, शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को 4.65 करोड़ के साथ 'कुली' (हिंदी) ने पहले वीकेंड में कुल 19.7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन पहले वीकेंड के बाद 193 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.

Advertisement

'महावतार नरसिम्हा' ने कुली को कैसे किया सरप्राइज?

एनिमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को पांच भाषाओं में रिलीज हुई थी. मगर पहले दिन से ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ऐसा धमाका किया कि पहले वीकेंड के बाद से इसकी कमाई बढ़ती ही चली गई. बीते शुक्रवार से 'महावतार नरसिम्हा' का थिएटर्स में चौथा हफ्ता शुरू हो गया. मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से वीकेंड में बड़ा जंप लिया और पहले वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन लेकर आई.

गुरुवार को 'वॉर 2' और 'कुली' की रिलीज के बाद 'महावतार नरसिम्हा' का स्क्रीन काउंट पहले से भी कम हो गया और हिंदी वर्जन का कलेक्शन 2.25 करोड़ था. ये रिलीज वाले दिन हए, 1.35 करोड़ के कलेक्शन के बाद, हिंदी में इस फिल्म का दूसरा सबसे कम कमाई वाला दिन रहा. लेकिन शुक्रवार को 'महावतार नरसिम्हा' का हिंदी कलेक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया और ये आंकड़ा 6.15 करोड़ तक पहुंच गया. शनिवार को 5.55 करोड़ और रविवार को 6.75 की कमाई के साथ इस एनिमेशन फिल्म ने एक बार फिर से लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही धमाका कर दिया.

गुरुवार से लेकर रविवार तक, 4 दिन में जहां 'कुली' ने हिंदी में 19.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं 'महावतार नरसिम्हा' इन 4 दिनों में करीब 20.7 करोड़ रुपये कमा चुकी है. यानी 4 हफ्ते पुरानी एनिमेशन फिल्म ने, रजनीकांत की फिल्म को पीछे छोड़ दिया जबकि इसकी स्क्रीन्स इस नई फिल्म की तुलना में बहुत कम हैं. 'कुली' ने हिंदी में 1400-1500 स्क्रीन्स के हिसाब से सॉलिड कमाई की है, लेकिन 'महावतार नरसिम्हा' का क्रेज एक अलग ही लेवल पर चल रहा है.

Advertisement

बड़ा रिकॉर्ड बनाने को तैयार एनिमेशन फिल्म

इस वीकेंड के बाद 'महावतार नरसिम्हा' का नेट इंडिया कलेक्शन 210 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. ये फिल्म सिर्फ हिंदी वर्जन से ही लगभग 160 करोड़ रुपये कमा चुकी है. ये अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' के लगभग बराबर और 'स्काईफोर्स' से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है. कुछ ही दिनों में ये आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' को भी पीछे छोड़ देगी.

अगर एक और हफ्ते 'महावतार नरसिम्हा' ने ऐसे ही कमाई की तो अजय देवगन की 'रेड 2' को पीछे छोड़कर, साल की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन जाएगी. पहले वीकेंड में ही भारत की सबसे कमाऊ एनिमेशन फिल्म बन चुकी 'महावतार नरसिम्हा' अब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाली छाप छोड़ने के लिए तैयार है

---- समाप्त ----