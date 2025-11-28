Film wrap: CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने दोबारा रचाई शादी, कियारा-सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम

फिल्म रैप में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्रवार के दिन क्या-क्या हुआ. CID फेम इंस्पेक्टर अभिजीत ने शादी के 25 साल बाद दोबारा शादी की है. उनके दो बच्चे हैं. पत्नी को वरमाला पहनाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

