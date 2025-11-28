Film wrap: CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने दोबारा रचाई शादी, कियारा-सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम

मनोरंजन की दुनिया में शुक्रवार का दिन खास रहा. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बेटी का नाम रिवील किया. दोनों ने नन्ही राजकुमारी का नाम सरायाह रखा है. इसके अलावा सीआईडी फेम आदित्य श्रीवास्तवा ने पत्नी से 25 साल बाद दोबारा शादी रचाई है. दोनों के दो बच्चे हैं.
अपने गांव जाऊं... धर्मेंद्र की आवाज में आखिरी कविता, मगर दिल तोड़ देगा टीजर का ये फ्रेम
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' थी, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. अब मेकर्स की तरफ से फिल्म में धर्मेंद्र की लिखी हुई एक इमोशनल कविता सभी के साथ शेयर की है.
2 बच्चों का पिता है CID एक्टर, 25 साल बाद दोबारा रचाई शादी? दुल्हन संग फोटो वायरल
अदित्य श्रीवास्तव बीते बीस साल से ज्यादा वक्त से मनोरंजन जगत में एक्टिव हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान टीवी सीरियल CID से मिली.
क्यों टूटा तमन्ना-विजय का रिश्ता? एक्ट्रेस ने खोली पोल, बोलीं- पार्टनर सुन नहीं रहा था
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने एक-दूसरे को काफी साल डेट किया. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई.
कियारा-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिवील किया बेटी का नाम, शेयर की पहली तस्वीर
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है. सोशल मीडिया पर उनकी फोटो काफी वायरल हो रही हैं.
फिल्म 'धुरंधर' देखने से पहले जान लीजिए 'चौधरी असलम' की कहानी, पाकिस्तानी पत्रकार की जुबानी
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर की हर जगह काफी चर्चा हो रही है. वहीं फिल्म के ट्रेलर में एक पाकिस्तानी टाउन ल्यारी के बारे में दिखाया गया है.