कियारा-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिवील किया बेटी का नाम, शेयर की पहली तस्वीर

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने फरवरी 2023 में शादी की थी. शादी के करीब ढाई साल बाद कपल पहली बार 15 जुलाई को पेरेंट्स बने थे. अब करीब 3 महीने बाद दोनों कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए, नाम भी रिवील कर दिया.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर बेटी के साथ फोटो शेयर कर लिखा, 'हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक.हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी...सरायाह मल्होत्रा.'

बेटी के नाम का क्या है मतलब?

सरायाह शब्द हिब्रू भाषा से आता है. जिसका मतलब होता है, ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना या भगवान का राज यानी ऐसी लड़की जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो. नाम के भाव की अगर बात करें को ये एक राजकुमारी जैसा ही है. हालांकि कपल ने अभी बेटी का नाम या फेस रिवील नहीं किया है.

15 जुलाई को बेटी का हुआ जन्म

सिद्धार्थ और कियारा ने 15 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी बच्ची की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा था, 'हमारा दिल भर गया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है. हमें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है- कियारा और सिद्धार्थ.' इसके तुरंत बाद उन्होंने फोटोग्राफरों से अपने नए जन्मे बच्चे की तस्वीरें क्लिक न करने की रिक्वेस्ट की थी.

बता दें कि इस कपल ने 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी और इससे पहले 2021 की वॉर ड्रामा शेरशाह में साथ काम किया था.

कियारा और सिद्धार्थ का वर्कफ्रंट

कियारा को आखिरी बार स्पाई एक्शन थ्रिलर वॉर 2 में देखा गया था. जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR भी लीड रोल में थे. अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिले-जुले रिएक्शन मिले थे. माना जा रहा है कि अब कियारा, रणवीर सिंह के साथ डॉन रीमेक में दिखेंगी.

वहीं सिद्धार्थ को हाल ही में परम सुंदरी में देखा गया था. तुषार जलोटा के डायरेक्शन और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान के प्रोड्यूस की हुई यह फिल्म 29 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी और इसमें जान्हवी कपूर भी थीं. उनकी अगली फिल्म तमन्ना भाटिया के साथ एक हॉरर मूवी है.

