'छोटे मोहम्मद रफी' नाम से मशहूर हुआ ये लड़का, हूबहू मेल खाती है आवाज

सौरव किशन उर्फ छोटे मोहम्मद रफी के वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं. सौरव को छोटा मोहम्मद रफी कहे जाने के पीछे वजह ये है कि उनकी आवाज काफी हद तक मोहम्मद रफी से मेल खाती है. यही वजह है कि उनके फैन्स उन्हें छोटे मोहम्मद रफी कहकर बुलाते हैं. रफी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

केरल के कोझिकोड़ में रहने वाले किशन ने जब 2019 की रफी नाइट में गाना गाया तो तमाम लोगों ने उनके वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें शेयर किया. किशन अधिकतर मोहम्मद रफी के ही गाने गाते हैं और उनकी आवाज रफी से किस हद तक मेल खाती है ये आप उनके वीडियो देख कर अंदाजा लगा सकते हैं.

हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फैन्स ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए. तमाम यूजर्स ने किशन की आवाज और उनके गानों की तारीफ की है और ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद करने की अपील की है. एक यूजर ने लिखा- उसे खुदा ने क्या खूबसूरत आवाज दी है.

This boy is Saurav Kishen from Kozhikode. He is locally known as Chota Rafi@ProsaicView @minicnair @ranjona pic.twitter.com/o7vjm6OD7w