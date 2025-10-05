scorecardresearch
 

अमाल के झगड़े पर चुप्पी, अभिषेक-नेहल के साथ नाइंसाफी... बिग बॉस में सलमान का 'बायस्ड वार'

बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' में इस बार सलमान खान का रवैया दर्शकों को चौंकाने वाला लगा. सलमान ने अमाल मलिक के अपशब्द और पर्सनल अटैक पर कोई टिप्पणी नहीं, जबकि अभिषेक और कुनिका को टारगेट किया. इतना ही नहीं, नेहल की निजी जिंदगी पर सवाल उठाए, लेकिन तान्या को पूरी तरह सपोर्ट किया.

सलमान ने कुनिका और नेहल की निजी ज़िंदगी पर सवाल उठाए (Photo: Screengrab)
बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' हमेशा से दर्शकों का फेवरिट सेगमेंट रहा है. दर्शकों का इंतजार इस उम्मीद से रहता है कि अब होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट्स के पूरे हफ्ते के परफॉरमेंस का हिसाब-किताब करेंगे और 'गुनहगारों' की जमकर क्लास लगेगी. लेकिन इस बार के 'वीकेंड का वार' देखकर दर्शक ही नहीं, हम भी हैरान रह गए- ऐसा लगा जैसे दर्शकों ने कोई अलग ही 'बिग बॉस' देखा है और सलमान खान ने कोई और सोशल मीडिया पर भी जो हंगामा मचा है, वह जायज है. लोगों ने इसे 'सबसे पक्षपाती 'वीकेंड का वार' घोषित कर दिया है, और यह बात सच साबित हुई कि शायद सलमान ने इस बार एक भी एपिसोड नहीं देखा था.

अमाल मलिक का 'शाही' बचाव और अभिषेक पर वार

पूरे हफ्ते जिसने घर में अपशब्दों की बौछार की, हाथापाई पर उतरा, और अभिषेक तथा अशनूर को भद्दी गालियां देकर उकसाया- वह थे अमाल मलिक! लेकिन आश्चर्य देखिए, मेकर्स और सलमान खान ने खुलकर उनका समर्थन किया. अमाल पर एक शब्द नहीं कहा गया, बल्कि हमेशा की तरह अभिषेक को ही निशाने पर लिया गया. जबकि वीके डे के एपिसोड में जितनी गलती अभिषेक की थी उससे ज्यादा अमाल की थी.

कुनिका वाले विवाद में भी यही पक्षपात दिखा. सलमान ने एकतरफा होकर कुनिका को लताड़ा, जबकि वीक डे के एपिसोड में साफ दिखा कि अमाल ने सबसे पहले कुनिका पर पर्सनल अटैक किया था और उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई बाते कही थी जिसके बाद कुनिका ने पलटवार किया था. अमाल ने ही पहले पर्सनल अटैक किया था, जिसके बाद कुनिका ने पलटवार किया. लेकिन 'वीकेंड के वार' में अमाल पर 'गर्व' जताया गया, और कुनिका ही विलेन बन गईं.

नेहल की निजी जिंदगी पर हमला, तान्या का बचाव

नेहल और तान्या के मामले में भी सलमान का रवैया चौंकाने वाला था. वीक डे के एपिसोड में कहीं भी नहीं दिखा कि नेहल, तान्या को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है या जेलस फील कर रही है. लेकिन यहां सलमान ने उल्टा नेहल को ही टारगेट किया और उनकी निजी जिदंगी पर तक बात की. 
नेहल, जिन्होंने देश को मिस यूनिवर्स इंडिया के तौर पर रिप्रेजेंट किया, उन्हें 'टूरिज्म प्रेजेंटर' से तुलना करके अपमानित सा किया गया, और उनकी निजी ज़िंदगी पर बात की गई, जबकि पूरे हफ्ते कहीं नहीं दिखा कि नेहल, तान्या से असुरक्षित या जेलस फील कर रही थीं. तान्या, जिनके 'सेल्फ-ऑब्सेस्ड' और 'फेंकू' वाले रवैये से हर कोई वाकिफ है, उन्हें पूरी तरह सपोर्ट मिला, और नेहल को जबरदस्ती टारगेट किया गया.

वीक डे के एपिसोड में अलग नजारा

पूरे वीक डे के एपिसोड्स में देखा गया कि खुद अमाल वाला ग्रुप टूटता इसलिए नजर आया क्योंकि उन्हें अभिषेक वाला ग्रुप ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है. जीशान और बशीर ने तो इसे लेकर डिस्कस तक किया था. जीशान ने कहा था कि वो सोलो खेलने का सोच रहे हैं और वह अभिषेक वाले ग्रुप से नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर भी आए. ये जरूर है कि टास्क में गर्मागर्मी नजर आई.

वहीं फरहाना भी अपने ग्रुप से उखड़ी हुई नजर आई थी. जबकि अभिषेक वाले ग्रुप में कोई भी सदस्य इधर-उधर होता नहीं दिखा. अगर अभिषेक के ग्रुप ने इतनी ही गलती की होती तो शायद उनके ग्रुप में टूट पड़ती लेकिन वो तो दूसरे ग्रुप में पड़ी. इतना सब कुछ दिखाई देने के बावजदू फिर अभिषेक वाले ग्रुप को ही डांट पड़ी, जो शायद किसी को भी समझ नहीं आया. कुछ मिलाकर वीकेंड का वार देखकर ऐसा लगा कि सलमान एपिसोड देखकर रिव्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि मेकर्स ने उन्हें जो स्क्रिप्ट पकड़ाई है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं.

